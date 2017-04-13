華人服務中心綜合大樓奠基禮　22日上午舉行 中心歡迎大家一起見證這歷史性的時刻

（本報訊）華人服務中心在過去一年多為興建綜合大樓努力籌款，至四月已幾達籌款目標600萬元的百分之八十。並宣佈在下周六，22日正式舉行奠基禮，屆時波特蘭市市長泰德．惠勒（Ted Wheeler）、麥魯瑪縣縣長卡佛瑞（Deborah Kafoury）、Familycare 醫療機構行政總裁Jeff Heatherington 將出展，華人服務中心亦歡迎各界人士到來，見證這個華人社區歷史性的時刻。

奠基典禮於4月22日（星期六）上午11時舉行，由10時開始將有文化表演及茶點招待，地址在9035 SE Foster Road, Portland。

華人服務中心自2015年年底宣佈獲政府撥地和資助，在蘭斯區(Lents)興建一座造價1,400萬元，面積有三萬平方呎的綜合服務大樓。一直以來華人服務中心的主腦人物司徒國石醫生和兩位得力助手，梁永富主任和留美玲主任都馬不停蹄的，希望能籌到足夠的建造費用來完成這一個「家」－華人服務中心的永久會址。

在去年五月，波特蘭新聞特別為華人服務中心大樓工程，舉行了一個籌款晚會，得到了華人社區的踴躍支持，破了華人社區籌款活動的紀錄，一晚籌得過十萬元的善款。接著民眾不斷踴躍地捐款外，中心亦陸續收到數筆巨額捐款，包括來自Family Care 的200萬元、Meyer 基金會的50萬元等等。終於善款已超過動工所需的450萬元，而奠基禮亦定於下周六舉行。

善長們可繼續捐款支持，除了親臨華人服務中心捐款外，還可到捐款網站http://ahscpdx.org/bridge/辦理捐款手續。華人服務中心更設有留名捐贈項目，大的包括大堂的命名，小的有燈籠（$1,000）及磚塊（$500 或 $250）等留名，凡捐款超過五千元，可分期付。歡迎與華人服務中心聯絡。