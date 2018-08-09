華人服務中心新辦公大樓開幕典禮隆重舉行 州市縣政府官員各界嘉賓三百多人出席慶典

（本報訊）華人服務中心新辦公大樓開幕典禮儀式，於8月8日上午隆重舉行。

俄勒岡州府、波特蘭市、以及麥魯瑪縣政府衛生署官員、多家醫療保健機構代表、僑團首領、社會賢達三百餘人出席，KOIN6電視台等多家主流及社區媒體現場報道，前市長查理 海爾斯，董事會主席司徒國石、行政主任梁永富接受了媒體採訪。

波特蘭前市長查理 海爾斯（Charlie Hales）、現任市長泰德 惠勒(Ted Wheeler)、波特蘭市議員尼克．菲士（Nick Fish）、波特蘭發展處主任Kimberly Branam、候任麥魯瑪議專員Jessica Vega Pederson、縣議員Lori Stegmann、縣議員Susheela Jayapal、司徒家族基金會負責人Nikki Szeto，前俄勒岡家庭健康計劃總裁兼首席執行官Jeff Heatherington、華人服務中心董事會主席司徒國石、行政主任梁永富等出席開幕典禮，並為新辦公大樓的正式啟用進行剪綵。

華人服務中心董事會主席司徒國石，波特蘭前市長查理 海爾斯，現任市長泰德 惠勒，波特蘭發展處主任Kimberly Branam，麥魯瑪縣議員Jessica Vega Pederson，波特蘭市議員尼克．菲士，華人服務中心行政主任梁永富等先後致辭。

華人服務中心董事會主席司徒國石在講話時表示，今天是一個新的開始，他介紹了這座新的大樓是紀念他母親司徒小芳女士，大樓名為愛心樓，他希望新的大樓將為中心打開一個新的局面，成就「多元一體化」的社區。他感謝所有多年來的合作伙伴，包括縣政府、市政府等，在35年來不斷的努力下，今天終於夢想成真。司徒醫生說：讓所有的民族一起走過這道橋樑，也讓新一代承傳使命。

波特蘭前市長查理 海爾斯在致賀詞時之先，司徒國石醫生介紹整個新大樓計劃就如海爾斯的兒子一樣，由無到有，全有賴他的支持。海爾斯表示，這座大樓是由眾多個機構和門部一起合作的成果，這是蘭斯（Lents）區的一座旗艦建築物。海爾斯說：今天是值得亞裔社區和蘭斯區感到驕傲的一天。有了這座大樓，華人服務中心能為社區內成千上萬的人士提供優質的醫療保健服務；與之同時，不同的語言和文化亦隨之而得到承傳。海爾斯又說，早在1990年代，有人已向他提出將蘭斯區變成一個活躍社區的想法，所以當上市長後，他一直支持這區的發展，雖然經歷經濟不景氣，但機會是來自永不放棄的堅持，終於今天這一切都實實在在的展現在眼前。海爾斯強調，新的華人服務中心大樓對波特蘭市每一位市民都是一件大事，特別在現今的政治風氣下，政客都在築起圍牆；但華人服務中心卻在築起橋樑。

現任市長泰德 惠勒在致辭時指出，司徒國石醫生擁有遠大的目光，他看到亞裔文化與精神健康的交叉點。市長說：無人會想到文化與精神健康是可以搭上關係的。市長又指出，今天華人服務中心大樓的落成開幕，是向社區傳達了一個重要的訊息：「我們是屬於同一個社區的，不論是任何人種，我們大家站起來團結一致，而華人服務中心就是一個好例子。」市長說，多個公私營機構，聯同社區一起合作，為有需要的人士服務，這就是波特蘭市的精神。

講話完畢後，在三百多名嘉賓的見證下，十一位重要人物為華人服務中心大樓主持剪綵儀式，嘉賓們都報以熱烈的掌聲來迎接這重要的歷史一刻。接著在白蓮醒獅團瑞獅的引領下，賓客們正式步入新的辦公大樓。

8月9日、10日兩天，新辦公大樓將對外開放，歡迎各界僑胞前往參觀。

據了解，截至新辦公大樓正式啟用，政府部門的兩項撥款總計1,000萬美金已經全部到位。

由華人服務中心籌集的、目標為600萬美元的資金，在社會各界熱心人士的鼎力支持下，目前已經達約540萬美元。

現代化的、多功能的服務大樓經過了中心董事會以及各界兩年多的共同努力，終於竣工並舉行了隆重的開幕典禮。但諸如添置電腦、桌椅，包括完善室外停車場設施等等開支，尚有約60萬美元的差額。

希望社區各界再接再厲，繼續熱心捐助，讓屬於我們的社區服務中心盡早全面正式高效率運作。善長們可直接聯絡中心。

新辦公大樓開幕典禮後的首屆義診活動，將於8月11日及8月18日分別舉行。由於申請眼科檢查的民眾較多，且檢查所需時間較長，故8月11日為「眼科專科義診」。其他項目的檢查將於8月18日舉行，相關義診詳情請瀏覽中心網頁：www.ahscpdx.org。