華人服務中心新辦公大樓舉行奠基儀式 市縣政要各界嘉賓數百人出席場面隆重

（本報記者俄廣才報導）華人服務中心新綜合服務大樓奠基儀式，於4月22日上午在東南區新會址所在地隆重舉行。

波特蘭市市長惠勒 泰德，麥魯瑪縣縣長Deborah Kafoury，Family Care 行政總裁Jeff Heatherington，波特蘭發展署總裁Kimberly Branam，麥魯瑪縣專員Jessica Pederson等市縣政要出席儀式並致賀辭。多位僑領、代表及各族裔民眾逾三百人參加，場面熱烈隆重。

上午十時三十分許，李氏龍師團金龍起舞，繞場助慶。應邀參與破土奠基的七位不同族裔的青少年，在接過中心董事會主席司徒國石授予的「金鍬」後，分別表達了對華人服務中心最美好祝願。

（上接A1版）中心董事會主席司徒國石、行政主任梁永富在致歡迎詞時，衷心感謝波特蘭市和麥魯瑪縣政府以及朋友們鼎力支持，讓為之努力多年的追夢計劃付之於實施。

司徒國石指出，華人服務中心創建初期只有一個半員工，三十多年過去了，現在中心在蘭斯區創建了永久性會址。司徒表示，新的會址依然是所有亞裔社區民眾的活動中心，任何人士在任何時候都可以來接受服務，同時新的會址依然將不同種族的民眾與文化鏈接在一起，並將努力打造成為波特蘭市東南區的一顆明珠。

波特蘭市市長惠勒 泰德在致賀辭時指出，新辦公大樓項目經過了所有參與大樓籌建活動的各級機構與熱心人士的共同努力。包括聯邦政府的新市場稅收抵免計劃（the New Market Tax Credit Program），市政府的稅收增值融資計劃（Tax increment Financing）及強大的社區籌款活動等等，這是一個真正由政府與民間成功合作、共同推進的項目。惠勒表示，三十多年來，華人服務中心充分發揮了鏈接與溝通的橋樑作用，積極推進主流社會與各族裔社區之間的交流與合作，使得我們的社會更加和諧與安定。華人服務中心是我們最得力的合作夥伴，這是社區的產業，它代表著多元文化、動力和蘭斯區的合作精神。

麥魯瑪縣縣長Deborah Kafoury在致辭時表示，三十多年的辛勤耕耘，華人服務中心將其打造成為本地華人乃至亞裔社區非牟利組織機構中最成功的典範。為了更加有效地發展和諧與健康的社區，我們迫切需要一座更加適合的建築，今天新辦公大樓的奠基儀式，讓我們曾經的夢想成為了現實。

Family Care 行政總裁Jeff Heatherington在致辭時指出，新辦公大樓的動工，可以說是華人服務中心為下一代所做的一個新的開始。Jeff認為，司徒醫生與梁永富主任遵守了他們的諾言，今天他們將為下一代創建一個更美好的世界。

波特蘭發展署總裁Kimberly Branam表示，作為新辦公大樓計劃的合作機構，波特蘭發展署感到非常榮幸，這個項目是蘭斯區五年計劃其中之一個項目。Kimberly說，是司徒醫生、梁永富主任、前市長查爾斯以及所有的支持者們，讓華人服務中心擁有了這座里程碑性的建築。

縣專員Jessica Pederson表示，用七名來自不同族裔的年輕人參與奠基儀式，這代表了蘭斯區的未來。這座為亞裔社區而建設的華人服務中心永久建築，就像一道橋樑將不同文化連在一起，讓整個波特蘭市都能從中得益。

俄勒岡國會議員Jeff Merkley發來賀信，衷心感謝華人服務中心勇敢地實現這了一承諾，「將醫療保健變得普通民眾均可享有」。實現了醫療保健是普通民眾的權利，而不是某些階層人士的特權。

中心主任梁永富在接受採訪時表示，華人服務中心將繼續在主流社會與各族裔社區之間發揮橋樑作用，並將這一理念傳承給下一代，使其未來也能夠繼續得以弘揚與發展。

梁永富指出，參與破土奠基的七位青少年分別來自華裔、韓裔、越南裔、西班牙裔、非裔，以及本土原著民。七位嘉賓與七位青少年共同為新辦公大樓破土奠基，寓意著未來中心的工作將交由各族裔群體的下一代來持續推進。

華人服務中心特別強調各社區、各族裔之間的和諧共處，「求大同、存小異」。邀請七位不同族裔的青少年共同見證這一歷史時刻，也是華人服務中心在奠基儀式上所闡述的根本理念。