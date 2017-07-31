華人服務中心年度義診八月十二日舉行 多項利民診療項目請各界僑胞積極參與

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心2017年度亞裔社區大型義診活動，將於8月12日（星期六）上午11時至下午4時，在該中心東南區辦事處舉行。這是該中心成立以來的第十六屆免費義診活動，得到了俄勒岡州、麥魯瑪縣、克拉克馬斯、華盛頓縣政府相關機構，以及FamilyCare、CareOregon，Health Share of Oregon等眾多醫療單位的資助。

健康檢查醫療諮詢 義診檢測項目全面

本屆義診免費健康檢查項目包括：血糖檢查、測量血壓、膽固醇檢查、口腔健康檢查、流感育苗注射、視力及青光眼檢查、自然療法諮詢、身體質量指數（BMI）、心理健康檢查、血液含鉛量測試、體能測試，及婦女健康檢查等。

免費健康資訊包括：認知醫療系統、健康教育、疾病預防、精神健康資訊等。

與以往歷屆義診一樣，華人服務中心工作人員及義工們將現場爲僑胞們提供英語、粵語、國語、韓語以及越南語等多語種翻譯服務。

對於亞裔社區的民眾來說，中心年度大型義診是一個接受健康檢查及醫療諮詢的極好機會。在近期的年度義診中，已經有連續6年參加活動的民眾超過了1,000人次。在2016年的義診活動中，接受服務的民眾接近1,400人次。

視力健康檢查 三家醫療機構攜手合作

由俄勒岡醫學科學院眼科巡迴診療小組，太平洋大學眼科醫學院，韓裔社區獅子會三家共同合作，將於義診當天在華人服務中心行政大樓二樓設立九個服務區域，全面、系統地為民眾提供有關檢測，還可協助有需要的民眾獲得免費的眼鏡配製。

預計義診當天，該項視力檢測可接受90人次的提前預定。

同時在膽固醇項目檢測人數方面，將接受120至150人次的提前預定。

協助州府健康規劃 讓更多兒童及青少年獲得護理服務

這是由俄勒岡州政府推行的I’m healthy，一個有助於青少年健康的項目。

凡居住在俄勒岡州，但不具備條件參加俄勒岡州健康計劃（OHP）以及合格健康計劃（QHPs）的未滿19歲青少年，不論是什麼身份與背景，中心均可他們提供醫療機構的就診預定，使之享受免費的咨詢、檢查與診療服務。

據了解，目前華人服務中心擁有150個推薦名額，請符合條件的家庭與個人廣為利用。

血液含鉛指標檢測 關注兒童健康成長

體內血液含鉛量超標，是危害人類健康尤其是危害兒童健康成長的因素之一。

自2014年起，中心在年度義診活動中設立了血液含鉛量測試，專為六歲以下兒童、孕婦或計劃懷孕的婦女提供該項檢測，使社區適齡兒童深受其益。

據俄勒岡州鉛中毒預防項目提供的研究表明，血液中每分升（1/10升）的含鉛量超過10微克（1微克=10萬分之一克），已足以導致智力降低，15-19微克/分升或以上，將意味著對兒童的成長及未來學習所帶來的風險更大。

婦女健康服務咨詢

婦女健康服務計劃是華人服務中心與俄勒岡州衛生署合作多年的項目之一，中心可為有關人士提供預約醫生並安排翻譯人員，申請免費的相關檢查項目。

該項計劃為支持為沒有健康保險的人士能過獲得免費的檢查及醫療，同時提高亞裔社區族群對婦女健康問題的防範意識。

年度醫療保險申請及多家醫療機構設立資訊攤位

FamilyCare、CareOregon，Health Share of Oregon等多家醫療與保險機構，將在本屆義診活動中設立資訊攤位。並設有專為低收入家庭提供的健康保險咨詢服務，接受新的年度健康保險計劃申請，望各界僑胞廣為利用。

需要預約登記有名額配置的診療項目的民眾，請於8月3日之前到華人服務中心，或通過電話或電郵聯絡登記。

登記時請提供：真實姓名、出生年份、使用語言、聯絡電話。所有診療項目的預約登記服務，將於8月3日下午5時全部結束。

中心將以個人狀況需要及抽籤的方式分配名額，並於8月8日後通知獲得名額的參加者。

波特蘭東南區辦事處地址：3430 SE Powell Blvd., Portland, OR 97202。聯絡郵箱： *protected email* ；聯繫電話：503-872-8822。歡迎有需要的與各界人士提前預約登記。

相關義診詳情請瀏覽中心網頁：www.ahscpdx.org。