華人服務中心年度籌款晚會獲得各界鼎力支持 一百七十五位來賓已加入『愛心墻』捐助項目

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心成立三十五週年誌慶暨2018年度籌款晚會，於10月18日晚在華人服務中心東南區新辦公大樓隆重舉行。

俄勒岡州，波特蘭市以及麥魯瑪縣政界要員，本州醫科大學、醫療保險機構，以及多家企業、公司、僑團首領和個人對本年度籌款活動給予了熱情支持，各界嘉賓三百五十餘人應邀參加。新朋老友、歡聲笑語，場面氣氛熱烈而溫馨。

俄勒岡州眾議員Kurt Schrader，麥魯瑪縣議員Sharon Meieran，CareOregon 執行主任Mindy Stadtlander，等要員出席了當天的晚會並致賀詞。

身在華府的俄勒岡州民主黨參議員Jeff Merkley特別通過視頻表示祝賀。他盛讚華人服務中心三十五年來在社區中所肩負起的橋樑作用，通過中心的共同努力將不同族裔的人士聯合在一起，通過相互支持與關注，增進了彼此間的了解與友誼。

Jeff指出，新辦公大樓的啟用，將進一步提升中心服務社區的綜合能力與質量。華人服務中心典範作用的不斷提升，也必將使其成為是波特蘭社區一塊璀璨亮麗的瑰寶。

俄州眾議員Kurt Schrader，麥魯瑪縣議員Sharon Meieran已及CareOregon 執行主任Mindy Stadtlander等在致辭時表示，華人服務中心董事長司徒國石，行政主任梁永富，執行總監留美玲，是中心傑出的領路人。他們率領華人服務中心經過三十多年的辛勤耕耘，將其打造成了本地華人乃至亞裔社區非牟利組織機構中最成功的典範。

一貫支持醫療健康政策的俄州眾議員Kurt Schrader在致辭時指出，華人服務中心以有文化特色的醫療保健服務，成功地推進了各族裔社區多元文化的和諧與融合，這一寶貴經驗值得華府以及我們共同借鑒。

麥魯瑪縣議員Sharon Meieran在致辭時表示，新辦公大樓的正式啟用令她感到無比欣慰。她認為，華人服務中心的領導者們是一群努力刻苦的實幹家與理想家，三十五年的不懈追求終於讓他們夢想成真。

CareOregon 執行主任Mindy Stadtlander在致辭時表示，中心新辦公大樓的正式啟用為社區民眾帶來了新的機會，同時也為社區未來發展創建了新的構想。

Mindy表示，社區醫療健康服務是非常必要的。醫療保險機構的相關政策若要取得成功，必需依靠像華人服務中心這樣的合作伙伴，以確保所有市民都獲得健康服務。

華人服務中心董事會主席司徒國石在講話時表示，兒時的許多經歷讓他充分感覺到了這個世界存在著諸多的不公平。但如何在不公平中找尋求「公平」，就是他多年來為華人服務中心確定的努力奮鬥的目標。通過中心綜合性服務，使社區民眾在有需求時，可以有看醫生及接受社區各項服務等方面的選擇。

司徒國石強調，新的辦公大樓就是大家一磚一瓦用愛心集體構建起來的成果。這是所有亞裔社區民眾的中心，它把不同種族的民眾與文化永遠鏈接在一起。

中心行政主任梁永富在致歡迎詞時表示，感謝各界民眾多年以來對中心的鼎力支持，未來中心將繼續為各社區搭建互相合作之橋樑，努力提高多方面、全方位的綜合性健康服務模式，讓各族群、各社區、各階層人仕都能夠從中受益。

華人服務中心育苗學校的小朋友們在晚會上演出了《扇舞》等文藝節目，精彩的表演贏得了與會嘉賓們的熱烈掌聲。

籌款晚會上，華人服務中心最新倡導的『愛心墻』捐贈項目受到了與會嘉賓們的熱烈響應，二十五位來賓現場捐款八千餘元。

據了解，2018年度籌款晚會籌集資金約五萬美元。

『愛心墻』項目源於民間「吃百家飯、穿百家衣」的概念，每個心型墻面由456塊瓷磚組成。以250美元為起點，500元以上將為彩色畫面。

『愛心墻』是一個長久的公益性項目，將陸續依次豎立在中心大樓停車場一側的外墻上。

目前，第一塊『愛心墻』已經有175位熱心人士加入，華人服務中心竭誠歡迎各界民眾積極參與，爭取在2019農曆新年期間建成第一面『愛心墻』。