華人服務中心年度籌款晚會獲得各界熱心關注 市專員呼籲支持中心完成最後一百萬籌款目標

（本報記者俄廣才攝影報導）慶祝華人服務中心成立三十四週年暨2017年度籌款活動，於10月19日晚在Double Tree酒店隆重舉行。

俄勒岡州、波特蘭市以及麥魯瑪縣政界要員，本州醫科大學、醫療保險機構、企業、公司，多家僑團以及個人對本年度籌款活動給予了熱情支持，各界嘉賓四百多人應邀出席。

波特蘭市議員Nick Fish，市議員Amanda，麥魯瑪縣縣長Deborah Kafoury，俄勒岡家庭健康計劃總裁兼首席執行官Jeff Heatherington，以及西部健康醫科大學校區學院院長Paula Crone等本地政要出席了當天的活動。

俄勒岡家庭健康計劃總裁兼首席執行官Jeff Heatherington、麥魯瑪縣長Deborah Kafoury、副市長Nick Fish等嘉賓先後致辭表示祝賀。

Jeff Heatherington在致辭時，盛讚華人服務中心董事長司徒國石和行政主任梁永富是兩位傑出的領路人。他們率領華人服務中心經過三十多年的辛勤耕耘，將其打造成為本地華人乃至亞裔社區非牟利組織機構中最成功的典範。

Jeff表示，醫療健康服務是非常必要的。醫療保險機構的相關政策若要取得成功，必需依靠像華人服務中心這樣的合作伙伴，以確保所有市民都獲得健康服務。籌款晚會上，Jeff向華人服務中心董事會主席司徒國石頒發了獎杯。

麥魯瑪縣長Deborah Kafoury在致辭時，祝賀中心新的辦公大樓建築施工已初具規模。她表示，華人服務中心正在朝著向未來的目標穩步邁進，縣政府會繼續支持華人服務中心，為社區提供有文化特色的醫療保健服務。

市議員Nick Fish在致辭時表示，他最近被診斷患了癌症，因此更加能夠体會到病人需要有醫療服務機構的幫助，更加感到健康服務機構對保障社區民眾健康的重要性。明年新的辦公大樓落成後，將增設診所及亜裔癌症資源及支援中心，這對社區民眾來說是一個令人振奮的消息。Nick Fish呼籲大家繼續關注中心辦公大樓項目，繼續支持中心完成最後一百萬的籌款目標。

華人服務中心董事會主席司徒國石在致辭時表示，施工中的蘭斯區的新辦公大樓是中心永久性會址，它將成為波特蘭市東南區的一顆明珠，這是所有亞裔社區民眾的中心，它把不同種族的民眾與文化永遠鏈接在一起。

中心行政主任梁永富在講話時表示，衷心感謝社區各界幾年來的慷慨支持，讓四年前籌建新辦公大樓的美夢正在逐步邁向現實。新大樓自今年四月份動土以來進展順利，目前主體鋼架結構已經完成。此前已經籌得的款項接近五百萬，希望各界継續支持，共同向完成最後一百萬的目標衝刺。

梁永富主任表示，未來，中心將繼續為社區構建互相合作之橋，努力提高多方面、全方位的綜合性健康服務模式，讓各族群、各社區、各階層人仕都能夠從中受益。

中國聯誼會舞蹈隊為晚會獻上了民族舞蹈《傘舞》、《扇舞》等文藝節目，贏得了與會嘉賓們的熱烈掌聲。

為支持華人服務中心年度籌款活動，天津以及俄勒岡中國藝術家協會成員分別捐出繪畫藝術作品參加義賣。

據了解，2017年度籌款晚會共籌集資金近7萬美元。

12月7日，華人服務中心將在東南區紅茶館酒家舉辦聯歡午宴，每張餐劵為60美元，購票請聯絡華人服務中心，電話：503-872-8822。歡迎各界民眾積極參與。