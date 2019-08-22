華人服務中心年度大型義診活動造福社區 | 接受各項檢測診療咨詢民眾超過兩千人次

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心2019年度大型義診綜合項目檢查診療活動，於8月17日上午10時至下午4時在該中心東南區新辦公大樓舉行。

這是華人服務中心成立三十六年以來的第十八屆免費義診活動，也是新的辦公大樓啟用後的第二次大型義診活動，得到了俄勒岡州、麥魯瑪縣、克拉克馬斯縣、華盛頓縣等政府相關機構以及眾多醫療單位的大力支持。

本年度綜合項目健康檢查包括血糖檢測、測量血壓、膽固醇檢查、口腔健康檢查、聽力、視力及青光眼檢查、自然療法諮詢、身體質量指數（BMI）、肺癌篩查、心理健康檢查、血液含鉛量測試、體能測試及婦女健康檢查等共15項。並提供健康教育、疾病預防等相關醫療咨詢服務，以及健康營養烹飪示範。

華人服務中心工作人員及義工們現場提供英語、普通話、粵語、韓語和越南語等多語種翻譯服務。

Passport to Languages，以及Linguava等兩家翻譯公司，也為本年度義診活動提供了40名多語種服務的專職翻譯。

來自西部健康醫科學院（WesternU）、自然療法醫學院（NUMN）、俄勒岡醫學科學院（OHSU），Providence Cancer Institute，Cigna Health Improvement Tour Van，以及韓裔社區獅子會，ComfortCare Dental Van，Atlas Dental等醫療機構的173名醫務人員以及義工105人，在綜合項目義診活動中提供服務。

麥魯瑪縣健康局，麥魯瑪縣圖書館，華盛頓縣以及克拉克馬斯縣公共衛生署，REACH CDC廉租房屋公司，Rosewood家庭健康中心，波特蘭市交通部（PBOT），美國紅十字會急救中心，United Health Care，Care Partners等10家參展商設立服務攤位。

另外，Kaiser Permanente、CareOregon兩家醫療保險機構特別派出大型團隊設立展位提供診療及咨詢服務，以期通過直接參與社區義診活動與民眾近距離交流，使民眾對保險服務項目有更清晰的了解及選擇。

本年度義診預約登記的人數為360人，實際接受綜合項目檢查及診療服務的民眾為631人；接受各項醫療咨詢的民眾達1700人次，總數超過2,000人次。

在接受檢查、診療人士當中，兒童占登記總人數的4%，成年人占36%，60歲以上長者占60%。其中，華裔人士的比例最高為56%，越南裔為25%，韓國裔為14%，其他占6%。沒有醫療健康保險的人士比例較2018年的有所下降，僅占總體的32%。

據了解，接近68% 的參加者是麥魯瑪縣的東南區附近的居民。因義診當天波特蘭市中心有大型示威遊行，某種程度上影響到居住在市中心及華盛頓縣的民眾參加當天的義診活動。

資料顯示，自2010年以來，接受華人服務中心年度義診服務的民眾已連續8年超過了1,000人次。其中2015年為1,531人次，2016年為1,353人次，2017年為1,699人次。2018年已超過了2,000人次。

由於民眾需求量的不斷增加以及場地所限，華人服務中心2019年度的免費視力檢測服務，將特別於9月7日上午9時至下午5時在東南區辦公大樓舉行。

該項活動由俄勒岡醫學科學院Casey眼科研究所、俄勒岡眼科醫學院以及太平洋醫學院聯合舉辦。專項檢測内容包括青光眼、視力等。

由於名額有限, 有意參加的民眾請於8月19日至8月30日期間致電華人服務中心或電郵登記，亦可直接到中心登記。登記截止時間為8月30日下午5時。

中心將依據参加者需要及抽籤方式分配名額並於9月5日後通知獲得名額的參加者。