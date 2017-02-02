華人服務中心團拜迎佳節 砵崙中華會館紅包賀新歲

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心2017雞年慶新春團拜聯歡會，於正月初五（2月31日）在東南區辦事處舉行。麥魯瑪縣議員莎朗 梅爾安（Sharon Meieran），中華會館理事會理事雷兆祥、李素英等嘉賓應邀出席。近三百位亞、韓裔老人家身著節日盛裝熱情參與，現場氣氛熱烈而溫馨。

為了讓歡聚一堂的老人家們度過一個吉祥喜慶的雞年新春佳節，中心工作人員準備了豐富多彩的文藝節目。

書法家余仕光先生現場揮毫潑墨，書寫了『賀眾鄉親歡樂過年 龍鳳呈祥歲歲平安』。舞蹈團的老人家們表演了舞蹈《春江花月夜》，以及夕陽紅合唱隊演唱了拜年歌《恭喜恭喜》等吉慶歌曲，豐富多彩的文藝節目贏得了陣陣掌聲。

華人服務中心行政主任梁永富，執行總監留美玲，中華會館理事會理事雷兆祥等先後致辭，向老人家們致以新春佳節的祝福。

縣議員莎朗 梅爾安在致新年賀詞時表示，衷心感謝華人服務中心為亞裔社區所做出的貢獻，同時感謝她於去年參加競選時，中心以及老人家們對她的支持。

莎朗表示，任期內將支持並協助推進華人服務中心的各項工作，希望在新的一年裡，中心能夠在服務社區方面發揮更加積極的作用，取得更大的成就。

為慶祝雞年新春佳節，中華會館特別準備的了賀歲紅包，由縣議員莎朗 梅爾安，中心行政主任梁永富、執行總監留美玲，中華會館理事會理事雷兆祥、李素英等在團拜聯歡會上派發給了老人家們。