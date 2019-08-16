華人服務中心免費義診周六17日舉行

您是否手拿醫療保險 但不懂如何使用？

兩大醫療機構即場指導 歡迎有保險或無保險人士親臨了解

（本報訊）華人服務中心一年一度的免費義診，將於本周六（17日），由上午10時至下午4時在華人服務中心的愛心大樓（9035 SE Foster Road, Portland） 舉行，據梁永富主任表示，今年的義診規模更大，含蓋的範圍更廣，同時亦是參與義診的醫療人員最多的一次，超過300人，而單是隨團而來的翻譯人員亦近40人。

近年來，由於政府積極推行全民健保的政策下，獲得州政府醫療保險的人數大幅增加，梁永富主任指出，但使用醫療服務的人數卻沒有增加，特別是對一些言語不通的人士，可謂「得物無所用」。歸根究底，原來大家對美國的醫療服務認識不夠，每每等到病情嚴重才去找醫生急診。但每當緊急求診時，又可能因言語表達有困難，常常覺得被推延。

華人服務中心亦留意到在過去幾年的義診中，參加者中有醫保的人數有上升趨勢。深究原因，都離不開「不知怎樣用保險」或是語言不通，「有口難言」。最後導致延誤診斷！

有見及此，華人服務中心第十八屆義診特別與 CareOrgeon、Kaiser、Rosewood at Lents等本州大型醫療機構聯手，在今次的義診中設查詢攤位，讓民眾即場直接聯繫有關機構，提供登記、預約及其相關服務。現場亦有翻譯公司特別安排翻譯服務。期望幫助大眾「打開醫療之門」，爭取最大效益。

此外，義診亦得到OHSU 山頂醫院、Providence 醫院、NUNM自然療法醫學院、Western 大學醫學院、Comfortcare 牙齒檢查、Cigna 保險、縣政府衛生局的血液含鉛測試及華人服務中心精神健康診所等機構派出近二百名醫務人員及學生到場服務。提高參加者對自己的健康情況有所了解。

周六的義診項目包括：血糖檢查、測量血壓、口腔健康檢查、身體質量指數（BMI）、血液含鉛量測試、脊骨推拿、糖尿病足部檢查、肺癌篩查、體能測試、聽力測試及婦女健康檢查．．．．．等等。

同場更安排有廉價房屋、交通、圖書館、政府資源、緊急應變及醫療保險等展覽攤位為大家提供不同服務的資訊，在場有華語及粵語翻譯。

義診中所有項目都是免費，無論是男女老少、有保險或是無保險人仕，均是義診的服務對象。梁永富主任呼籲大家萬勿錯過這個有數百醫護人員為你免費服務的機會，了解自己的健康狀況，認識本地的醫療服務，學會使用手上的一份健康保險，確保能享有健康的自由。