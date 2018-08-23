華人服務中心二零一八年度義診圓滿結束 接受各項診療咨詢服務民眾超過兩千人次

（本報記者俄廣才攝影報導）華人服務中心 2018 年度大型義診綜合項目檢查診療活動，於8月18日上午11時至下午4時在該中心新辦公大樓舉行。

綜合項目健康檢查包括了血糖檢測、測量血壓、膽固醇檢查、口腔健康檢查、聽力、視力及青光眼檢查、自然療法諮詢、身體質量指數（BMI）、肺癌篩查、心理健康檢查、血液含鉛量測試、體能測試及婦女健康檢查等共15項。並提供健康教育、疾病預防等相關的醫療咨詢服務。

華人服務中心工作人員及義工們現場爲僑胞們提供英語、粵語、國語、韓語以及越南語等多語種翻譯服務。

來自西部健康醫科學院、太平洋大學、俄勒岡醫學科學院，以及韓裔社區獅子會，Comfort Dental Van等醫療機構的183名醫務人員以及義工186人，在綜合項目義診活動中提供服務。

CareOregon，Multnomah縣MHASD，Multnomah縣圖書館，Multnomah縣SE健康中心，華盛頓縣公共衛生署，Clackamas縣，REACH CDC，Rosewood家庭健康中心，俄勒岡州消費者與商業服務部，AFC緊急護理，阿爾茨海默氏症協會，APANO等16家參展商設立了咨詢服務攤位。

當天，有563人接受了綜合項目的檢查、診療服務，接受醫療咨詢的各族裔民眾達1,779人次。

據了解，在接受檢查、診療人士當中，兒童占登記總人數的3%，成年人占48%，60歲以上長者占49%。其中華裔人士的比例最高為48%，越南裔為28%，韓國裔為19%。其他占5%。沒有醫療健康保險的人士比例較2017年的38%有所下降，僅占總體的27%。

在8月8日舉行的眼科專項義診活動中，已有105名民眾接受了檢查，提供服務的醫務人員與義工總人數為120名。

包括8月8日眼科專項義診在內，華人服務中心2018年度義診預訂登記的人數為475人，接受各項檢查、診療服務為668人，以及各項專業咨詢服務的總人數已經超過了2,000人次。

這是該中心成立三十五年以來的第十七屆免費義診活動，也是新的辦公大樓開幕典禮之後的首次大型活動，得到了俄勒岡州、麥魯瑪縣、克拉克馬斯縣、華盛頓縣政府相關機構，以及眾多醫療單位的大力支持。

自2010年以來，接受華人服務中心年度義診服務的民眾已連續8年超過了1,000人次。其中2015年為1,531人次，2016年為1,353人次，2017年為1,699人次。