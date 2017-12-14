華人服務中心三十四週年誌慶 暨社區籌款聯歡活動圓滿結束

華人服務中心慶祝成立三十四週年暨2017年度社區籌款聯歡午餐會，於12月7日在紅茶館酒家熱烈舉行。亞裔社區多家僑團、企業、公司及個人等給予了熱情支持，參加當天活動的各界嘉賓近三百人。

在精彩的醒獅助慶表演和粵聲社吉慶樂曲《大開門》之後，華人服務中心育苗學校的小朋友們，以及身著民族服裝的華裔、韓裔、越南裔的百餘名華人服務中心會員，在傳統樂曲的伴奏下演唱了多首歌曲及進行了舞蹈表演。會員們以載歌載舞的形式，熱烈慶祝中心成立三十四週年，同時感謝華人服務中心多年以來為社區民眾帶來的無微不至的關愛，精彩的表演贏得了與會嘉賓們的陣陣掌聲和歡笑聲。

行政主任梁永富先生在致辭時，感謝各界嘉賓積極參與今天的聯歡籌款活動，以及各族裔的朋友們多年以來對中心工作的大力支持。梁永富表示，中心將繼續努力與各界加強合作，攜手並進邁向新的一年。

為了表彰多年以來對華人服務中心工作給予了大力支持的各族裔的義工們，聯歡活動上，中心董事會董事鄒約文、行政主任梁永富、執行總監留美玲等，為Eun Jeong Park（韓語）、Mei Li Chi（普通話）、Sharon Chan（粵語）、Tran Lam（越南語）等頒發了年度「最佳志願者獎」；為John Chan、Johnny Lee、Shi Jun Feng、Wo Guang Ma、Yoon Weh Ho、Mei Lian Luo、Thong Luong等頒發了「特別貢獻獎」；還分別為參與中心義務工作400至500小時、300至400小時、200至300小時以及100至200小時的四十多位優秀義工頒發了獎狀以示表彰。

本年度籌款聯歡午餐會所籌得的款項，將作為華人服務中心整合性服務與社區活動的經費，包括社區文化、綜合健康以及醫療服務等。