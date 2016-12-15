華人服務中心三十三週年誌慶 暨年度籌款聯歡活動圓滿結束

（本報記者俄廣才攝影報導）12月13日，華人服務中心慶祝成立三十三週年暨2016年度籌款聯歡活動在紅茶館酒家熱烈舉行。麥魯瑪縣府官員，多家僑團、企業、公司以及個人予以熱情支持，參加當天的籌款聯歡會的各界嘉賓接近三百名。

俄勒岡州社區基金會派代表Kara Bader女士出席了聯歡午餐會，並向華人服務中心捐助四萬美元，以用於新辦公大樓的籌建項目。

於13日中午舉行的籌款午餐聯歡會上，華人服務中心的華裔、韓裔以及越南裔的近百名會員身著民族服裝，在傳統音樂的伴奏下演唱了粵曲、韓國服裝秀以及民謠演唱、越南民族服裝表演以及舞蹈等節目。

各個族裔的會員們分別以載歌載舞的形式，熱烈慶祝中心成立三十三週年，同時感謝華人服務中心多年以來為社區民眾帶來的無微不至的關愛。

董事會主席司徒國石、行政主任梁永富、財政主管李傑泉，以及執行總監留美玲在聯歡午餐會上分別致辭，感謝各界政要、嘉賓的積極參與，以及朋友們多年以來對中心工作的大力支持。

麥魯瑪縣議員Judy shiprack在致賀詞時表示，華人服務中心是麥魯瑪縣政府最密切的合作夥伴。多年來的縣政府工作，見證了華人服務中心數十年來穩步、健康發展成長過程，以及所取得的驕人的成就，成為本地少數族裔社區服務領域十分可行的、並且是非常成功的模式。