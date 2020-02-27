華人嘻哈第一把交椅首次蒞臨 MC HOTDOG要跟粉絲一起High翻波特蘭

(本報記者陳俊宏採訪報導) 享譽華人嘻哈界的MC HOTDOG即將在3月份開始他的北美巡迴表演，從3月20日到4月9日，在20天要巡迴北美12個城市，也包括他首次到訪的波特蘭，3月24日晚間8時在東南區的Hawthorne Theatre (1507 SE 39th Ave) 熱力開唱，這次千載難逢的機會能現場與MC HOTDOG齊齊嘻哈、尖叫搖擺一起饒舌High翻波特蘭。

毫無疑問，MC HotDog是華人說唱藝術和嘻哈音樂的先行者之一，他過去二十年與多位華語音樂人合作，創作了多首膾炙人口的流行歌曲及奪下多面白金唱片，近年更登上《中國有嘻哈》、《中國新說唱》等節目擔任製作人跟評審，堪稱是當代最著名的音樂人物之一。MC HotDog在2019年發行了他的第八張專輯《廢物》備受好評之後，在亞洲舉辦了30場非常成功的巡迴音樂會；這次在充滿活力的新生代嘻哈小天王的Kenzy的支持下，將這股激動人心的巡迴表演帶到美國。

採訪中MC HOTDOG表示，很久沒來美國，也首次來到波特蘭，期待能夠四處走走逛逛、吃吃喝喝，體會本地的生活；更期待三月24日跟本地的粉絲見面，到時不論喜歡老歌新歌的觀眾都會看到他原汁原味，沒有經過消音的精彩演出。想要近距離跟MC HOTDOG互動的鐵粉更記得要趁早購買限量的VIP票，除了可以提前入場，互動拍照，還有特別的禮物可以帶回家。購票相關資訊請到https://www.mchotdogtour.com/了解訂購。

感謝照片由Steel Wool Entertainment提供

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