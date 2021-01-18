英國變種病毒株強勢抵美 專家表示在三月份就可能將成為美國主要的流行病毒 (2021 01-17)

（綜合報導）疾病預防控制中心（ＣＤＣ）在週五的時候警示，來自英國具有較強傳染力的變種病毒，很可能在三月的時候會成為美國新冠病毒的主流。

這隻稱為 B.1.1.7的病毒株，在去年九月於英國發現第一個病例，並快速在當地傳播。自從到達美國後，已經在全美十個州出現英國變種病毒的病例。

ＣＤＣ的專家表示，由於該病毒具有較高傳染性，很可能在美國也成為主要流行的病毒， “我們應該積極採取各種措施，以減緩傳播速度，盡量減低變種病毒造成的衝擊，也能讓我們爭取到更多時間為大眾施打疫苗。”

好在雖然B.1.1.7傳染力較強，但目前為止並沒有造成更嚴重的症狀與更多的死亡案例。 在疫苗設計研發過程中，專家們就已經考慮到病毒變種的可能，現在的疫苗不但對付

B.1.1.7 具有效力，對南非與巴西的變種病毒，也具有保護的作用，民眾只要繼續做好防備，無須太過擔心。

下一任的白宮辦公室主任Ron Klain表示，在情況好轉前，還要再度過一段糟糕的時間。他甚至較悲觀的預測在新總統拜登就職後的五個星期，全美還會再增加一萬名死亡病例。

但Klain也說，拜登預計在他繼任的一百天內，要完成一百萬人接種的目標，並且保證疫苗有足夠的供應量，讓已經接種第一劑的人員，能順利完成第二劑的接種。

另外，本州發現的第一例變種病毒案例已證實是一名波特蘭大學（University of Portland）的員工。據報導，該名確診職員在大學內只與12人接觸，其中並沒有學生。該校的發言人表示，學校裡曾經和該病患接觸過的人都已經開始隔離，並安排檢測，此病例並不會影響學生們春季的開學事宜。波特蘭大學位於本市北區，學生人數有4,250人。

由於該案主並沒有旅遊史，俄勒岡州的衛生官員正在密切追查感染源，並針對變種病毒研究對策，已減緩傳播的速度。但估計變種病毒已在社區中流傳。

今天本州的新增確診數字比較緩和，有799宗，死亡人數只有1人。全州累計確診總數共133,205人，總死亡人數有1,800人。今天有最多確診的是華盛頓縣131人，麥魯瑪縣102人，馬里恩縣86人和卡加瑪士縣66人。