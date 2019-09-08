花了400萬美元 市中心噴泉修復項目完成

（本報綜述）近日，波特蘭市中心的四個人造噴泉正式宣告修復完成。這四個噴泉包括凱勒泉公園(Keller Fountain Park)、佩蒂格羅夫公園(Pettygrove Park)、 洛夫霍伊噴泉公園(Lovejoy Fountain Park)和蘇爾斯噴泉(Source Fountain)。市議員Nick Fish 和非營利機構領導一起為這個噴泉組群進行剪綵儀式。

這些連在一起的景觀不僅是市中心的亮麗風景線，還是一段值非常值得保護的波特蘭歷史。白天，這些景點是充滿活力的噴泉；晚上，人們又可以看到戲劇般的燈光展示。

據瞭解，由於推遲維修和預算削減，這些噴泉和倒映池在最近幾年變得失色並功能退化。不過，通過市政廳出資和自願捐款的形式，噴泉修復工程一共湊到385萬(市政廳170萬，捐款215萬)得以開工。現在，花費近400萬的修復工程終於完成，市民不用再看到這些著名的噴泉景觀破敗的淒涼情形。

這項2018年7月開始的修復工程主要包括修復地下公用設施、排水系統、電線和水泵，以及新的種植園、清理塗鴉、密封接縫、鋪路、無障礙設施和安全改善，以及加固混凝土牆等。

專家推薦，市民可以按順序，從蘇爾斯噴泉(Source Fountain)出發，接著到洛夫霍伊噴泉公園(Lovejoy Fountain)，然後到佩蒂格羅夫公園(Pettygrove Park)，最後參觀凱勒泉公園(Keller Fountain Park)，逐一欣賞這四個美麗動人的噴泉。