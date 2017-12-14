舊金山首位華裔市長李孟賢心臟病發猝逝 各界人士悼念

美西時間週二（12日）早上，舊金山市長李孟賢在扎克伯格舊金山總醫院去世，享年65歲。舊金山市政廳降半旗悼念李孟賢離世。舊金山市長辦公室在聲明中表示，「我們確認李孟賢市長去世了，這令人深感悲痛。我們向其妻阿妮塔、他的兩個女兒布裏安娜和塔尼亞及其家人致以思念和祈禱。」65歲的李孟賢在週一晚上10:30左右在食品雜貨店心臟病發作被送往舊金山扎克伯格總醫院，週二淩晨1點11分左右醫治無效被宣佈死亡。李孟賢的好友，前舊金山市長威利•布朗稱，李孟賢在週一晚上10:30左右在Diamond Heights Safeway購物時突發心臟病並被送往醫院。布朗稱：「李孟賢在市政中扮演關鍵角色。他也是首位擔任美國主要城市市長職位的亞裔。我不知道沒有李孟賢的舊金山會是什麼樣子。他是人權的倡導者。他是公共事務的領導者。」從一份早期的行程上看，李孟賢本計劃于週二參加市政會議。李孟賢在去世前幾個小時還在舊金山南區的一家熟食店外宣佈擴大舊金山城市回收和贖回項目的計劃。在李孟賢去世後，週二早晨，舊金山參事會主席倫登•布裏德成為舊金山市代理市長。李孟賢是舊金山的第43任市長，也是美國歷史上首次當選舊金山市長的華裔。舊金山人口約三分之一是亞裔美國人。他于2011年首度擔任舊金山市長，並在2015年連任市長。李孟賢祖籍中國廣東臺山，他在西雅圖出生。1978年從加州大學伯克利分校法學院畢業後，擔任10年民權律師。李孟賢從1989年開始進入舊金山市政府工作，先後在多個部門任職。2005年以來，李孟賢擔任舊金山行政官，負責管理多個市府部門。2011年1月10日舊金山前市長紐瑟姆提前一年結束任期，轉而擔任加利福尼亞州副州長。市議會在翌日舉行會議，11名議員一致表決同意正式任命李孟賢為代理市長，以接替紐瑟姆空出的職位。這使李孟賢成為舊金山160年曆史上第一位華裔市長。2011年11月，李孟賢參選舊金山市長，並贏得市長選舉，成為舊金山第一位民選華裔市長。李孟賢最近成為了川普移民政策最嚴厲的批評者之一，他也是庇護城市運動的領導成員。他宣稱「舊金山永遠都是一座庇護城市」。在加州州長布朗出席巴黎氣候會議期間，加州代理州長紐瑟姆下令降半旗悼念李孟賢的離世。他説：「舊金山失去了一名無私的領袖。他是一個不知疲倦的承擔者。他的智慧、正直和對舊金山的樂觀與愛將這座城市提升到更高的境界。他以不屈不撓的精神帶領舊金山前行。」來自加州的聯邦眾議院少數黨領袖南希•佩洛西稱李孟賢專注服務舊金山民眾。她在聲明中説：「作為社區的組織者、維權律師和移民家庭勤奮的後代，李孟賢理解如何滿足所有民眾的需要來增強社區的力量，打造成功的社區。他以最細緻的方式了解舊金山的運作情況，並致力於改善所有民眾的生活。」民主黨加州聯邦參議員戴安娜•范士丹稱「這是舊金山悲傷的日子」。她在聲明中稱：「我早晨知道李孟賢死亡的消息。這是舊金山悲傷的日子。我的思緒與李孟賢的家人在一起，希望他們能夠渡過難關。」另一位民主黨加州聯邦參議員卡馬拉•哈裏斯發推特悼念李孟賢的離世。她稱李孟賢是民權的倡導者併為勞工權利發聲。她為李孟賢祈禱並希望家屬克服難關。紐約市長白思豪也在推特發文悼念李孟賢。他説：「我對於舊金山市長李孟賢的離世感到傷心。他為舊金山民眾而奮鬥。我的思緒和他的家人在一起。」聖荷西市長薩姆•裏卡多也發推稱：「我的好朋友、好同事李孟賢離開了我們。他善良有禮貌。他為公共事務做出巨大貢獻。我的心和李孟賢的家人在一起。」民主黨加州聯邦眾議員艾瑞克•史瓦維爾發推稱：「在天堂安息，市長。希望李孟賢的家人能夠節哀。我們想念李孟賢。他在這樣的轉型時期為舊金山服務，他是舊金山民眾的朋友。」加州華裔眾議員邱信福稱：「他是第一位華裔市長。這個消息令人震驚。這是舊金山的悲劇。這個時期很艱難。」加州華裔財長江俊輝稱：「加州失去了一位不知疲倦的領袖和值得敬佩的孩子。他用低調的理智與文明振奮了所有人。當別人説‘不’時，他像開拓者一樣找到‘是’的方法。他會讓人懷念。」舊金山華裔市參事湯凱蒂稱將記得和市長共事的快樂時光。市參事諾曼•伊稱市長的離世讓他很傷心。舊金山市參事郭嫻稱：「我感到震驚。我的心感到破碎。整座城市都為此悼念。我不敢相信市長離世，我在上週六還見過他。」金州勇士籃球隊也發聲明悼念李孟賢。聲明中感謝了李孟賢強大的領導力和有遠見的政策。聲明感謝了李孟賢對包括勇士隊在內的體育運動的熱愛和激情。舊金山巨人棒球隊也發文悼念李孟賢。他們對於李孟賢的逝世感到傷心。舊金山公共交通系統，包括巴士、纜車、火車等在當地時間週二中午也停留一分鐘，以悼念李孟賢。經營者發佈公告稱屆時火車將停下，巴士將停靠。