舊金山市政府升五星紅旗 慶祝中華人民共和國國慶

（本報訊）9月28號上午，舊金山市政府在大廈舉行升掛中國國旗儀式，慶祝中華人民共和國國慶。

舊金山市長布里德女士與中國駐舊金山總領事王東華在市府大樓攜手升起五星紅旗，慶祝中華人民共和國成立69週年。

加州參議員威善高、州眾議員丁右立、舊金山市估值官朱嘉文，舊金山中華總商會等中美企業界人士和華僑華人代表，以及總領館副總領事張建新、任發強和部分領事等應邀出席。

布里德市長在升旗儀式後於市長辦公室舉行酒會並發表熱情洋溢的致辭。她積極評價中美建交40年來兩國關係的發展，特別是舊金山市同中國及姐妹市上海市的友好合作關係的發展。表示，舊金山同中國多個城市建有直航航線，經貿等各領域交流頻繁，雙方人民受益。布里德贊賞華裔為舊金山多元化發展和城市繁榮所做的貢獻，表示舊金山市將繼續致力於發展同中國的互利友好合作關係。

王東華總領事在致辭中感謝舊金山市政府舉行升掛中國國旗慶祝中國國慶活動，高度評價中國同舊金山市在經貿等各領域交流與合作取得的豐碩成果，指出互利共贏是中美經貿合作的本質，貿易戰沒有贏家，中美兩國民眾都期待早日結束貿易戰。作為中國新任駐舊金山總領事，他將帶領總領館同事致力於推進領區各州市同中國的互利合作，增進雙方人民的友誼和互信。

布裡德市長宣布：2018年10月1日為舊金山市中美友誼和傳統日，並向王東華總領事頒發了賀狀。