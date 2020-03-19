舊金山封了！灣區6縣頒居家令 700萬人就地避難



（本報綜述）新冠肺炎疫情在美國延燒，華人眾多的舊金山市政府星期一（16日）夜間宣布封城，灣區6縣「就地避難」（shelter in place），民眾非必要不得出門，17日凌晨零時起實施至4月7日止，成為美國實施強制民眾在家命令的最大城市。

舊金山市長布里德（London Breed）16日宣布，包括舊金山、聖他克拉拉（Santa Clara）、聖馬刁（San Mateo）、馬林（Marin）、阿拉米達（Alameda）與孔特拉科斯塔（Contra Costa）等6縣城，居民必須待在家裡，以減少新冠肺炎病毒的傳播，受影響約700萬人。

公布的封城令指出，居民必須留在家裡工作，除了提供公共安全、衛生和醫療服務的藥房、銀行、加油站，以及部分雜貨店、便利店將營業外，大部分商業活動都將暫停，而餐廳僅允許開放外賣。

聖克拉拉縣公共衛生官考迪（Sara Cody）表示，臨時改變活習慣，絕對可以有效減緩這種流行病傳播，同時是絕對必要的，因為科學證據表明，社會隔離是減緩傳染病傳播的最有效方法之一。

非裔的女市長指出該嚴厲措施是為了減緩病毒傳播，可能會影響民眾日常生活，但民眾也不需要驚慌。

雖然要求民眾最好待在家裡，但也不是完全禁止出門，在舊金山市頒布的命令裡指出，所有人最好留在居所，除非是外出購買食物、照顧親人或朋友，或為了必要的醫療護理，以及上班。民眾可以外出散步，但不可以與其他人同行。至於開放的商店除銀行、藥局與加油站外，包括自助洗衣店、五金行也可以營業。