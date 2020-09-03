與市長慶生　示威者到其住所外聚集 市長決定遷出　免影響其他住客



（本報綜述）周一晚有為數200多名示威者，再次在惠勒市長位於珍珠區宇所的大樓外聚集，頭戴派對小帽子，帶備煙火，舉起「辭職」大橫額，唱起改版的生日歌，為市長慶祝58歲生日。隨後連串的暴力破壞後，警方宣佈為暴動，並拘捕了19人。事後市長稱之為毫無意義的暴力，並向大樓的住客道歉和表示決定遷出。

根據警方的消息，當晚的示威者在市長居住的16層高大樓外，打破玻璃、入商店內盜竊和放火等。在晚11時警方宣佈這為非法聚集，接著有警員看到有示威者將點著火的物件投入玻璃被打破的商店內，警方亦隨即宣佈這為暴動。

惠勒市長在周二表示，他在珍珠區的宇所接二連三地成為示威者的目標後，他決定另覓居所。他在周二向大樓的住客發電郵，表示：遷離現址對我和其他人的安全和平是最好的決定！他又向住客們保證，警員會嚴肅對待他們的安全並邀請他們出席周四與他和警官的會議，說出他們關心的議題。市長又向住客們道歉，因為他的職位，令到住客受驚和宇所受到破壞。

另在一電視台的直播中，觀眾看到有一名警員將一名示威者按在地上並向他的頭部打了數次。市長表示警察獨立調查會會對事件進行調查。市長在一聲明中說，該名警員和示威者造成的破壞都是毫無意義的暴力，這些行為有愚蠢、有危險、甚至暴力，而暴力一定要停下來，有思想的波特蘭人都不會認同。

波特蘭警局局長洛威爾亦就今次事件向一班民選官員發炮，要求他們劃出底線，也要求暴徒為他們的行為負責，但未有提及警察的行為。

眾議院議長蒂娜．科特克對事件發聲指出那些使用過份武力的警員應要負責，並呼籲民選官員確認波特蘭警察在暴動中的角色。