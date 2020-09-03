與商家商討後　市長訂出重啟市中心商業計劃



（本報綜述）波特蘭市中心經歷疫情和3個多月來的示威衝擊後，經濟重創，一直被指對這「無作為」的惠勒市長，上周四與波特蘭商會開會後，發表了他連串振興波特蘭市中心經濟計劃，使市中心再次成為一個更宜居、宜工作和宜遊覽的地方。

波特蘭市的市中心與疫情前比較，可以說是面目全非：隨街都見到露宿者、塗鴉、垃圾，加上大部份的商場和店舖的玻璃櫥窗均被木版圍起。波特蘭商會主席Hoan 表示，見到街上眾多的露宿者，絕對是一個人道災難，但他指出在這刻，市中心的問題不只單是滿街流浪人，三個多月來的暴力示威，已令到許多商戶的東主不勝其煩，有些商店更被搶撂，顧客也害怕到市中心。

區內一店家吉布森說，暴徒對犯下的罪行無需負責，是不行的。吉布森說，她的商店最近被搶劫，她不敢期望警察能抓到賊人。她說：「對市長的承諾感到厭倦，已不想再聽。對我來說，市長的說話這只是一堆字。他說了很多不同的事情，但目前，唯一重要的是行動！」她稱自己對市政府的處事方式感到沮喪。又稱暴動騷亂持續已三個月，這絕對是荒謬的。

惠勒市長在周四透過視像與商戶們開會，他首先說到：我們可以怎樣向企業提供幫助，及我們擁有哪些資源，是否可以資助商戶那些不受保的損失？或是幫助清除店面的塗鴉？

波特蘭商會的Hoan 表示，商戶提出一個要點：當他們的商店被洗劫或受到破壞時得不到回應，因為警察缺乏起訴或調查的能力。商戶均認為這是絕對不可接受的。

市長針對市中心目前情況，開出的計劃最少有三個。

首先是僱用露宿者，聘請他們進行清潔的工作，包括情理塗鴉和垃圾。市長建議每天在早上8 時前，完成區內所有公園的清理工作。第三，增建額外供300到500名露宿者作暫時棲身的床位和庇護所，這擴展兩個現有的戶外庇護所，並且物色可作庇護所用途的建築。單是市長的這項建議就要花費數百萬元，並且要得到其他市議員的協商才能成事。

商界領袖們不敢抱有太大的期望，只能再看看這一大堆說話會否能轉為真正的行動。

早前發信給惠勒市長的大商家古德曼表示，這只是漫長路程中的第一步。他不認為市長開始工作全因為他的一封電郵，但認為對事件有幫助。他鼓勵其他人士跟他一樣，寫信給市政府，並講出意見和提出建議。古德曼說：「我想，市長真的想有改變！」

波特蘭商會的Hoan 表示，有不少商戶遷離市中心只屬暫時性質，離開主要是因為新冠疫情造成不少限制，之後這些商戶仍會考慮反回市中心的。他亦指出，在會中惠勒市長承認，停止所有暴力示威是目前首要的事情。