自新冠疫情以來，口罩短缺、廁紙告急， 但你絕對想不到這個也變成稀缺品了….

（本報訊）首先口罩被搶個精光，然後日常的衛生紙也從貨架上飛走了。但你絕對想不到美國正在經歷硬幣短缺。你沒看錯，是我們日常生活中平常到不能再平常的硬幣！

據聯儲主席杰羅姆·鮑威爾週三在眾議院金融服務委員會舉行的虛擬聽證會上表示：”現在的情況是，隨著經濟部分關閉，硬幣通過經濟的流動已經全部停止”， 威爾說，這是因為在疫情大流行期間，硬幣通常流入的供應鏈在被中斷。

銀行和企業已經關閉或改變了他們的經營方式。因此，進入公眾流通領域的硬幣也越來越少了。

羅姆·鮑威爾表示 “以前你去花硬幣的地方，換紙幣的地方，商店都關門了。所以整個系統都已經停止。”

在周三的聽證會上，田納西州眾議員約翰·羅斯告訴鮑威爾，他的地區銀行被聯儲通知，他們只會收到慣例每週運送的硬幣訂單中的一小部分。羅斯說，銀行告訴他，到本週末，硬幣可能就會用完，到那個時候，任何零錢支付就只能四捨五入了。

為了緩解硬幣短缺，聯邦儲備銀行本週開始”戰略分配硬幣庫存”，以在銀行和信用機構之間平均分配硬幣。這些”戰略分配”措施包括根據這些硬幣的歷史訂單數量和美國造幣廠目前生産的硬幣數量來調節訂單。

與此同時，聯儲正與造幣廠合作，計劃生産更多的硬幣，來緩解供應短缺。並鼓勵機構只訂購在短期內滿足客戶需求所需的硬幣數量。

儲備銀行在聲明中說：”儘管聯儲相信，一旦經濟更廣泛地開放，硬幣供應鏈回歸正常流通模式，硬幣庫存問題將得到解決，但我們認識到，僅靠這些措施不足以解決短期問題。”

鮑威爾說，聯儲官員認爲，短缺是暫時的。 “隨著經濟重新運轉，我們會看到硬幣又開始流動了，”他說。