自僱人士和零工工人今起可申領失業金



（本報綜述）俄勒岡州就業部今天宣佈，由28日開始，透過名為「大流行失業補助」（PUA，Pandemic Unemployment Assistance）的計畫接受申請，幫助那些從疫情開始沒有任何收入的自僱人士、獨立承包商、自由工作者等。根據該部門的紀錄，這類人士在本州有近20萬人，而他們一向是不符合申領失業金的。

這計劃的延誤是因為俄勒岡州就業部目前所使用的系統是無法接受這類自僱或零工的失業金申請，因而要設計出一套新的系統，並在過去數星期為員工進行培訓。

這計劃還照顧到那些在這疫情期間因為生病、或是不可能工作、又或是要照顧生病的家庭成員等人士提供援助。

州就業部會盡快批出補助金，並追溯到申請人受疫情影響收入的第一個星期，為期39個星期，他們每星期將獲得最低205元至最高的648元的補助，再加上聯邦政府的600元補助（至7月底）。

所有申請需數星期至一個月時間才能批核，視乎申請的複雜性。

就業部列出的申請條件如下：

－無需繳交失業保險稅的自僱人士；

－以獨立承包商形式工作；

－工作無需繳交失業保險稅，例如農場工作者；

－收入或工時不足，因而不符合資格申請普通失業金；

－普通失業金支付期已過，又不合資格申請延長支付期。

就業部亦指出，要符合申請資格，申請人必需是無工作，或是半工，又或是因為疫情不能工作，包括：

－需要照顧患新冠肺炎的家人；

－確診新冠病，或正在尋求診治；

－因需要隔離，不能到工作地點；

－是家中主要照料因疫情無法上學的兒童的人士，並且工作單位需要他們上班；

－原已安排新的工作，但因新冠疫情，新公司需要關門；

－是一家因疫情要關閉的公司的員工或東主

申請有四種方法：

－到網上申請https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES

電郵至 *protected email* .獲取安全鏈接，然後透過鏈接上傳申請和每周報告

－將申請和每周報告直接郵寄到就業部OEM

地址：P.O. Box 14165, Salem, OR 97311

－傳真申請表和每周報告至503-371-2893

申请表和说明可在 https://govstatus.egov.com/ui-benefits/CARES 查看，已经使用旧系统申请过失业的自雇人士和独立承包商，仍然需要填写新的申请表。 美國國會在上月通過的巨額救助計畫，透過名為「大流行失業補助」（PUA，Pandemic Unemployment Assistance）的計畫接受申請，全美29個州將給申請失業救濟的人每週多發600元。伴隨著政府放寬申請的門檻限制，自僱人士和零工工人也可來申請。

在過去數星期，州政府一直努力為員工進行訓練並且更新系統，將這批人士納入失業金申請範圍內。

由於本州的電腦系統過於老化，未能應付突如期來的巨大數目的申請人

包括纽约州、新泽西州、加利福尼亚州、罗德岛州、路易斯安那州和得克萨斯州等已经更新了社会保障计算机系统，来发放额外的600元。

劳工部部长Eugene Scalia周三表示，因为技术原因，一些州需要更长时间来才能下发额外补贴。但失业者不会因此而损失这部分钱，补贴的金额计算将以3月29日当周为起始周，一并发放给失业人员。

该计划最迟将于7月31日结束，这意味着失业者最多可领取这笔额外的补贴达4个月。

上周新增超520万失业者 四周累计2200万

劳工部周四公布，上周首次申请失业救济人数新增了524.5万，超出了此前道琼斯经济学家预计的500万人。这使得疫情在美国蔓延之后（此前四周累计）总的申请失业救济人数达到了2200万人，几乎抹去了十年前经济危机以来美国所有新增的就业岗位。

消息公布后，美股并没有受到影响，甚至期货涨幅一度有所扩大。周四道指期货一度涨超100点。

因为经济学家指出，失业趋势略有缓和。如果看未经季节调整之前的数字为497万人，比此前一周减少了120万人，也就是下跌了20%。

另外，大部分人口较多的州首次申请失业救济人数都比此前一个星期出现了下滑。例如宾州下滑了近4万人，加州下滑了潮25.7万，密歇根下滑了16.9万。不过纽约州增加了超5万人，上周共有39.59万人首次申请了失业救济。

另外，劳工部上修了此前一周的申请失业救济人数，从660.6万上修至661.5万。而四周平均失业人数跃升至606.6万。

领取范围扩大 申领失业救济人数或将持续增加

失业人员的大浪潮淹没了劳工办公室，令各州的失业机构不堪重负。

失业申请增加一方面是因为经济受疫情重挫，另一方面则是因为可领取失业金的范围扩大，兼职人员，包括独立承包商、个体经营者等过去无法申请的人现在也可以申请失业救济。劳工部预计在经济恢复前，将有88%的失业人员有资格领取救济。劳工部特别建议优步司机在业务量减少的情况下申请失业救济。

Eugene Scalia说:“一些州正急着为失业保险办公室增加人手。有迹象表明，随着行政资金的下发，各州正在克服申请数量暴增的运营困难”。约46个州已经从3月中旬通过的第二轮经济刺激计划中获得了5.2亿元的特别行政拨款。

不过，由于新增了类别，所以地方政府的失业部门需要更多时间来更新他们的系统。