腳趾出現紅腫變化！切勿忽視 可能已患了 “ 新冠腳趾”!



（本報綜述）新冠病毒又有新特殊症狀—— 當腳趾和手指頭上呈紫色、紅色和腫脹，像被凍傷的外表，有時會發癢或痛楚，這可能是新型冠狀病毒感染的最新異常信號，又叫“新冠腳趾”。

美國皮膚科學院已經收到了200個以上的皮膚病例，有醫生指，這甚至是新冠肺炎患者中看到的唯一症狀。

這被皮膚病學界稱為“新冠腳趾”，若發生這情況您應該接受冠狀病毒的檢測。其他症狀還包括失眠或嗅覺喪失以及結膜炎（又稱為粉紅眼睛，美國眼科學院最近表示這可能是冠狀病毒感染的跡象)。

馬薩諸塞州總醫院的皮膚病學和流行病學家，哈佛醫學院的教職人員Esther Freeman(弗里曼)博士正在與AAD合作管理註冊表。弗里曼發表，到目前為止，註冊表中大約有一半的病例是顯示到手或腳上有類似凍傷的症狀。她還說，對於造成這種情況的原因尚不清楚，醫學界為此傳達和討論。

到底這些腳趾頭的變化，是否真的由新冠病毒所造成？截至目前為止，醫學文獻尚無相關的論文發表，美國疾管署或世衛，亦未發表相關的發現。有醫生髮現這樣的現像在國外許多青少年及兒童的無症狀感染者中發現多，腳趾上有病變或疼痛的腫塊。

由於病毒會引起的全身炎症，因此可能會出現病變。另外是病毒可能引起血管炎，這意味著血管壁本身正在發炎。第三種可能性是病變可能是由皮膚血管中的血塊引起的，越來越多醫生們視之為新冠病的並發症。

專家們對新冠病毒的多種變性到現在摸索中，愈來愈多種非典型症狀讓醫生們無法在第一時間判斷出。很多患者在初期沒有出現上呼吸道症狀，常被以為是無症狀感染者，但從愈來愈多的案例症狀發現，除了最常見的發燒、乾咳、倦怠之外，症狀愈來愈多元，現在味覺嗅覺異常及腹瀉都已納入感染通報採檢定義中。但是否真的與新冠肺炎有關，還需要更多的資料來佐證​​。