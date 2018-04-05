聯邦通過新預算案通過小費全數權歸雇員　餐飲業服務員表滿意

（本報綜述）美國勞工部在去年12月建議，給予餐館雇主掌控小費收入重新分配的權利，讓沒有小費的僱員也有分攤小費的機會，但這建議卻惹來極大反彈。在上周四眾議院通過的1.3萬億元預算案中，就包括了一項影響著龐大數字的餐飲業僱員。通過的法例確保僱主不能抽取僱員所得的小費，小費全歸員工所有，並卻容許賺取最低工資的樓面僱員，和沒有小費的洗碗或廚房工人，一起分享客人所給的小費。

提出修例草案，是特朗普政府再一次推翻奧巴馬政府的舉動。

在奧巴馬時代，法例規定餐館雇主或是經理均不得收取服務員自客人獲得的小費，也不准雇主將小費重新分配給其他沒有小費的內場員工。但特朗普政府則認為，重新分配小費可消除侍應人員和其他員工之間的不平等，例如廚師或是洗碗工人。

通過的新法例，明確規定，餐館東主和經理不能收取或扣起樓面僱員所得的小費，小費只可由非管理層員工分配，如僱主收取員工小費，這項條款容許員工可以控告僱主，取回被盜的小費。

自去年12月提出小費歸僱主再作重新分配的草案以來，全國的餐飲業協會和其他勞工權益的團體均大力反對，並表明要向法律挑戰。

在美國從事餐飲業，顧客給予的打賞小費是重要收入之一，反對勞工部建議的餐飲業僱員，都是那些直接招待客人獲得小費的樓面僱員，包括侍應和調酒師等。因為他們認為，在新法下雇主或是管理層不但不會將收到的小費總數作重新分配，反而會扣起部份小費，甚至全盤據為己有。據估計，如建議中的草案獲通過，餐飲業的雇主可獲額外5億多至140億的小費收入，而餐飲業僱員則有同等的收入損失。

小費原本用意是客人認為員工的服務良好給予的獎勵，亦是鼓勵員工能夠繼續為公司提供良好表現的機會，如果小費歸於公司，有可能讓員工士氣大減。草案不獲通過，令不少餐館「打工仔」放下心頭大石，不致飯碗被打爛。畢竟餐飲業的侍應工資都不高，很多時都必需靠小費收入才能達到合理的工資水平。

有中餐業東主對新例表示歡迎，因為對一向因低薪沒小費，廚房工都極之難請人，小費就可補貼工資。

有服務員表示，廚房工作辛苦，工作環境也較差，分小費也是應該的。讓員工互相監督分配小費，而不是將分配權由僱主來分配，那就不怕一些不良僱主可能從中取利的做法。同時如廚房員工也能拿到小費，這會增加他們工作的積極性。

特朗普政府通過新預算案，當中的新條例禁止餐廳雇主分享服務生賺取的小費，但一些以往收不到小費的員工，以後也可以分一杯羹，中餐館及顧客對此有何反應呢？

餐廳東主Cindy Zhu說：”我覺得現在這個通過了，是對我們餐飲業相對來講是好一些，因為這樣我們廚房請人就比較方便一點，那他們也可以在工資上幫補一些，不用像以前我們像洗碗等，各方面都比較難請人。”

在中半島擁有幾家餐廳的Cindy說，在廚房工作的低薪工人因為沒有小費收入，都沒有人願意做，而餐廳服務生也說，廚房員工工作辛苦，分給他們一些小費也是應該的。

餐廳服務生Jackie說：”我覺得挺好啊，大家都是為老闆出分力，我覺得多少都應該給一點，因為畢竟廚房可能比我們樓面辛苦很多，他們炒得這麽辛苦，鍋又這麽重，加上油煙又這麽大，我覺得都很應該的。”

新法律也明確規定，餐館的老闆和經理不能收取或扣起檯面僱員的小費收入。

小費只可由非管理層員工分配，如果僱主收取員工小費，這項條款容許員工可以控告僱主，取回被盜的小費。

Cindy說：”我們都是員工，大家相互監督去數這個小費的，如果把這個權利全部給了老闆，那就怕一些不良雇主可能會從中做一些隱瞞舞弊之類。”

有餐廳顧客認為，如果廚房員工也能拿到一些小費，會增加他們的積極性，對餐廳也有好處，鼓勵他們積極把飯店搞好。

顧客還說，服務生的基本工資也較低，因此小費收入對他們很重要，所以雇主在新規定下，分配給檯面及廚房員工的小費比例也不能失衡，否則也會影響檯面服務生的積極性。