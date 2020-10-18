聯邦落實制裁「無政府轄區」 波特蘭的聯邦交通撥款被拒



（本報綜述）早前特朗普恐嚇會削減本市的聯邦經費人因為市政府無力應付持續的示威，任由暴力犯肆虐，並稱波特蘭市為「無政府轄區」。在一星期前在聯邦捷運管理局（Federal Transit Administration）發出的一份文件中顯示，該部門將落實總統削經費這「恐嚇」，這是聯邦首份有類似備忘錄的文件，除了波特蘭市外，西雅圖和紐約市同樣受到同樣的命運。

早在上月21日，美國司法部宣布，將紐約市、西雅圖及波特蘭認定為「無政府主義轄區」。司法部部長巴爾在聲明中表示：「這些州及地方政府首長，阻礙聯邦執法人員的工作，危害到應受到保護的無辜市民，包括那些試圖和平集會的民眾。當市民的安全懸而未決時，不應該浪費聯邦稅收撥款給這些城市。」

在10月8日發佈的文件，聯邦捷運管理局提醒地方政府可申請1000萬美元的聯邦撥款，以改善“運輸機構的營運效率”，提高在疫情公共衛生緊急狀況影響下，尋求車箱更清潔和消毒，和改善基礎設施，加強“減少接觸措施”，或測試其他可增強公眾對乘坐公車的信心的措施”。

大波特蘭區的運輸系統TriMet的營運有部分是依賴聯邦資金的。目前還不清楚是否TriMet在未來均不能申請聯邦的資助。

特朗普政府此舉引來一個捷運聯盟組織發聲明，直指總統「在安全議題上玩弄政治」，並稱這舉動令到捷運機構的司機和乘客的安全受到威脅，並危害到未來的經濟復甦努力。這組織更在聲明中對TriMet的病毒預防工作表示讚賞。

在聲明中他們提到波特蘭、西雅圖及紐約市三個城市的捷運公司載客量，差不多佔了全美捷運公司載客量的一半，同時他們對如何在疫情中保護乘客和司機的安全做出了不少的貢獻。

TriMet 發聲明感謝聯邦捷運管理局早出向他們批出的兩筆資助，並表示交通運輸及其項目是增加就業，讓更多人有工作，TriMet希望俄勒岡州國會代表團和聯邦領導人能在擺脫政治分歧的情況下洽商。