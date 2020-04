聯邦紓困金可望15日入帳 國稅局設網站追蹤你的1200元

(本報報導)經過數個星期的居家令,不少民眾在這段時間都可能失去了工作,大家目前最關心的是聯邦政府的紓困支票究竟什麼時候會送到?

國稅局傳來好消息:每人1200元的救急金,最快下週三(15日)就會存您的入銀行帳戶。

國稅局(IRS)週五傳來好消息,紓困金預計最快下週三(15日)開始存入國民的銀行帳戶內。 凡在2019年或2018年有報稅,並且選擇直接存入銀行帳戶的合格納稅人,都會見到包括個人1,200元或已婚夫妻2400美元,以及每名合格子女500美元的金額入帳。

本地的聯合會計師事務所的張丹丹稅務師有以下解說:

「如果你2018或2019年有報稅,又如果你正在收取聯邦政府退休金、傷殘福利金、遺孀(子女)福利金或鐵路局退休金,你會自動收到聯邦政府寄或自動轉帳的1200元的紓困金。但如果你不屬於以上任何一類的美國公民或居民,及在2018或2019年都不用或沒有報稅,在2019年你的個人稅前收入不超過 $12000(夫婦收入不超過 $24000),你在2019年無需要報聯邦稅或不打算報聯邦稅的話,你可以到國稅局的網站自行登記,要求政府把這$1200元的福利金發放給你。」

國稅局表示,大約8成民眾有資格領取這筆紓困金。國稅局會以現金方式發放,因此之前選擇用帳戶退稅的納稅人,會比選擇支票的民眾更快拿到。國稅局預計4月24日開始寄出支票。如果地址有變更,可以郵寄或打電話到國稅局更改新地址,電話處理比郵寄更快。

國稅局為了方便國民領取紓困金,特別設了一個網頁,讓平時不必報稅,在在國稅局沒有退稅帳戶的民眾,可以登入登記資料,國稅局會利用輸入資訊確認資格,讓民眾早日得到舒困金。

國稅局的網頁https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments IRS.gov,進入網站後可點擊「Non-Filers: Enter Payment Info Here」),如一向有報稅,但地址有變,則可在「Filers: Get your Payment」一欄內提供新地址。

國稅局已經提供「領取我的紓困金」(Get My Payment)網路工具,預期4月17日開始上線。民眾可以輸入銀行帳戶資訊,讓國稅局的紓困金直接匯入。同時國民亦可透過 Get My Payment 頁面追蹤紓困金發放的狀況,頁內提供紓困金存入帳戶或郵寄日期等相關資訊。