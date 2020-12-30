聯邦發佈新版膳食指南 　專家建議少喝酒未被採

（綜合報導）日前聯邦政府發佈了最新的膳食指南。新指南沒有聽從科學咨詢委員會建議，在上一版指南基礎上減少推薦的添加糖和酒精攝入量。

根據農業部和衛生部週二聯合發佈最新版本的《美國人膳食指南》，美國人應多食果蔬、全穀物和瘦肉；少吃糖、鹽和飽和脂肪，這與政府長期以來的呼籲相一致。

然而，由20個學者和醫生組成的膳食指南咨詢委員會曾在6月份建議，應該修改政府對“適度飲酒”的定義——從每天兩杯減少到一杯，來敦促男性減少酒精攝入量，這與對女性的指導標準相匹配。委員會專家指出，研究表明，飲酒越多，死亡風險越高。這一建議引發了酒業的強烈抵制和遊說，聯邦政府最終決定不採納更爲嚴格的酒精攝入量建議。

此外，咨詢委員會還建議膳食指南中對添加糖攝入量提出更嚴格的要求。添加糖是加工食品中的糖分，水果和牛奶等食物中天然含有的糖不包括在內。專家建議，個人從添加糖中攝入的卡路裏應由10%降至6%，他們援引了上升的肥胖率，以及肥胖與2型糖尿病、心髒病和癌症等一系列健康問題之間的關系支持這項變更。但農業部和衛生部最終決定保留奧巴馬時期的建議攝入量不變。

在其他方面，特朗普政府聽從了專家的建議，並在膳食指南中首次對嬰幼兒以及孕婦和哺乳期婦女提出了具體的膳食建議。

政府建議，嬰兒在6個月大之前應盡可能隻喝母乳，在無法獲得的情況下，推薦嬰兒配方奶粉。當嬰兒準備好開始食用固體食物時，政府建議給他們提供營養豐富的食物，以確保嬰兒獲得足夠的關鍵營養，如鐵和鋅。2歲以下嬰幼兒應該避免攝入添加糖，並少食高鈉食物。

2020-2025年版膳食指南的主題是“每一口都有營養”(Make Every Bite Count)，旨在鼓勵人們選擇營養豐富的食品和飲料，這對嬰幼兒尤爲重要。

該指南每五年更新一次，長期以來一直是政治鬥爭和激烈遊說的主題，因爲它支配著主要聯邦營養項目的內容。不過實際上，大多數人並不聽從政府的建議。