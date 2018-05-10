聯邦環保局擬放寬汽車排放法　本州連同美16州狀告特朗普政府

（綜合報導）加州州長布朗（Jerry Brown）與加州檢察總長貝西拉（Xavier Becerra）周二宣布，加州與其他16個州包括俄勒岡州在內，將對特朗普政府擬放寬汽車燃油里程標準和溫室氣體排放量的行動提出訴訟。

訴訟在哥倫比亞特區巡迴上訴法院提出，意在擱置環保署削弱現行車輛清潔標準的意向。這17個州指控環保署肆意妄為，未能遵守自身的規定，也違反了《清潔空氣法》（Clean Air Act）。

自2010年開始，美國環保署、國家公路交通安全管理局和加州空氣資源委員會，為2012年至2025年的車型制定了單一的國家溫室氣體排放標準計劃。環保署上月表示，將廢除2022年至2025年車型的清潔車輛標準，該標準要求到2025年，汽車每加侖的行車里數必達36咪，與現時的要求多出10咪。

環保局表示，這個標準不合時宜，並有重新審核的必要。貝西拉指出，聯邦政府無法提供證據支持這項決定，新規定可能會削弱現行的標準。他說，現有的清潔汽車標準是可達成、有科學基礎的。

汽車業表示現時按現時的規定，汽車所要採用的技術，將會增加製造的成本。

布朗透過聲明表示，「今日加入訴訟的這些州份，代表1.4億只想要更清潔、更高效率的汽車的居民，集體訴訟將捍衛美國的清潔車輛標準，提高燃油里程並遏止有毒空氣汙染。」

加入訴訟行列的除加州和俄勒岡州外，還有康涅狄格州，特拉華州，伊利諾伊州，愛荷華州，緬因州，馬里蘭州，明尼蘇達州，新澤西州，紐約州，羅得島，佛蒙特州，華盛頓，馬薩諸塞州，賓夕法尼亞州，弗吉尼亞州和哥倫比亞特區等。