聯邦狂派錢？　失業救濟比工薪還要多　餐館前景問題大　



（本報綜述）相信那些安然過渡新冠疫情的餐館，在重開時將會遇到一大問題：請不到員工。

本地著名餐館的老闆庫爾特·霍夫曼（Kurt Huffman）認為，在7月31日聯邦失業救濟金發送完之前，餐館不太可能重開。原因是請不到工人，因為工人在失業期間所領的失業金比平時做工時所領的工資還要多。

波特蘭餐飲集團~ChefsTable，在布朗州長頒佈居家令的兩天前，即3月15日營業時間後，決定關閉旗下20家餐館和酒吧，解雇了約750人。經過數星期重調業務模式，並加添了安全預防措施後，集團決定重開多間分店，以外賣服務為主。霍夫曼召集休假的員工重新僱用他們，但卻遇到困難，因為許多員工非常享受目前所領的失業金。

霍夫曼看到，員工現在上班似乎真的有點不切實際，他們的廚師目前每周領取1,000元失業金，如他們上班，周薪只有640元。霍夫曼相信，在每周600元聯邦失業金屆滿前（7月31日），大多數餐館都不可能請得廚房工作人員。他估計，他旗下餐館最早重開日期可能是8月1日。

霍夫曼又指出，在病毒檢測能廣泛推行前，重開餐館會是極之危險的，他說希望能在8月重開，但”有誰知道……可能是十二月。”霍夫曼無奈地表示。

在正常情況下，俄勒岡州領取失業救濟金的人，每周可獲得其年總收入的1.25%，上限648元。但根據最近通過的聯邦《 CARES法案》，凡有資格領取失業的人士，均可從聯邦政府的刺激經濟計劃中，每周獲得額外600元的補助，直至7月31日為止。CARES法案還允許通常不符合領失業資格的兼職和自僱工人士獲得這補助。

霍夫曼就以他餐飲集團內的廚師作例子比較，每週工作40個小時，時薪$ 16（包括小費）：

上班：每小時 16元 x每週40小時＝每週稅前收入 640元

待業：416元（俄勒岡州支付年薪的1.25%）+ 600元（聯邦補助）＝每週稅前收入1,016元

霍夫曼指出，旗下的廚師時薪由15元到22元之間。因此，為了能與失業金數字看齊，他不得不將時薪提高到每小時25元，而在臺工作的服務員，時薪也不得不提高至20至35元。

在防疫期間，額外的失業救濟金對餐館業的員工來說無疑是一個福音。霍夫曼說，他很高興看到員工在這段時間能保持有收入，並沒有責怪那些不願重返工作崗位的人，“現在測試又沒有，賺錢又比上班少？ ”

另外，有些人重返工作崗位的原因之一，是為了繼續獲得失業救濟金。因為他必須證明自己正在尋找工作才能繼續領失業金。但考慮到重返工作的風險，俄勒岡州就業部已放寬了這些準則。根據俄勒岡州就業部：您可能有資格獲得福利。您可以申請失業金，就業部將向您和您的雇主收集信息，以查看是否合資格。

霍夫曼預計，在州長取消居家令後的一段長時間內，餐飲業將有大變動。社交距離和防止出現另一波疫情等憂慮，將令許多餐館的佈局完全改變了。如果要改變顧客餐飲的經驗，那就連收入也會受到影響。霍夫曼指出，他的餐館通常有60座位，但為了保持社交距離，可能只可有30座位，他強調，這對餐館來說絕對是無利可圖的，所以餐館業目前要面對的，除了是員工問題外，還有是如何轉型，令餐館能在一個全新世界中繼續生存下去！