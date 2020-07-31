聯邦法官頒禁令　公共負擔條例暫停執行 疫情期間領福利 將不影響移民綠卡申請

聯邦法官頒禁令 公共負擔條例暫停執行 疫情期間領福利 將不影響移民綠卡申



（綜合報導）紐約南區聯邦地區法官丹尼爾斯（George Daniels）在周三（29日）對特朗普政府的的公共負擔條例發出一項適用於全國范圍的臨時禁制令。 該公共負擔條例規定，使用政府福利的移民在申請永久居民身份或進入美國時會被拒絕。 這意味著移民在疫情期間領取公共福利，不會影響綠卡申請。

丹尼爾斯在他的裁定中指出，自高院4月就公共負擔條例作出裁決以來，新冠疫情的嚴重程度超出想像，因而有必要發出臨時禁制令。 他指出，「我們不再需要想像最嚴重的情景，我們現正在親身經歷這些嚴重的後果」。

根據公共負擔條例，任何移民若在任何3年期間有超過12個月接受至少一種公共福利，就會被認為是公共負擔，在申請綠卡時較可能會被拒絕。 這些福利包括面向低收入人士的健保計劃「醫療補助」（Medicaid）、糧食券、以及公共房屋津貼等。

在新冠疫情期間，有不少移民為了不影響綠卡的申請，有病也不願意接受病毒檢測和治療，而事實是新冠病治療不會被列入公共負擔之列。

有保護移民組織指出，公共負擔條例規定在疫情期間對移民產生寒蟬效應，移民若有家庭成員還沒拿到綠卡，他們都不會選擇政府提供的病毒檢測或治療，在目前的大流行情況下 ，這是危害到移民本身的健康，甚增加了在社區傳播病毒的風險。

法官丹尼爾斯指出，在疫情期間，移民局是否也應對移民使用福利計劃，也能網開一面。