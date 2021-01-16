聯邦沒存庫　本州在下星期不會收到疫苗 / 麥縣出現首宗英國變種毒株 (2021 01-15)

（本報綜述）在本州政府努力推出各接種疫苗計劃時，周五早上突然傳來消息，由於聯邦政府已沒有疫苗的存貨，所以下周全美多個州都不會收到原定付運的疫苗數量。

布朗州長在早上發推文表示她在周四晚收到這個令人震驚的消息，並指政府在「欺騙」人民，開的是空頭支票，在玩弄人民的性命。州長更要求特朗普政府對此作出解釋。

本州的長者和教師們都要靠聯邦政府的承諾才能有接種疫苗的機會。本星期初，州長就宣佈由1月23日開始，將為本州的教育工作者和65歲及以上的長者接種疫苗，這一群組有超過85萬人。而衛生局亦指出這將嚴重影響到即將要打第二針的人士的安排。

在下午的新聞發佈會中，州長宣佈為疫苗接種時間表作出調動，由1月25日起，先為教育工作者接種疫苗，至於長者們則要延後兩星期才開始，接種時間表如下：

－80歲及以上 ：2月8日；

－75歲及以上 ：2月15日；

－70歲及以上 ：2月22日；

－65歲及以上 ：3月1日。

在新聞會上亦透露，本地主要的醫療機構將合作，在俄勒岡州會議中心內設立大型接種場，集中為民眾接種疫苗。這接種場估計最快會在1月20日開放，預計最初每天會為5,000人服務，最終希望能達到每天為25,000人服務的目的，但仍要視乎疫苗的供應量。

另外，有報導指本州現有2萬劑疫苗還未被動用，原因是本州追蹤疫苗系統有漏洞，未能掌握準確的疫苗情況，這包括已注射的數目，和各獲發疫苗地點的存庫等。

其中一例是，根據州的數字，俄勒岡醫科學院（OHSU）接收的疫苗有超過22,000劑，但只用了4,000劑，少過20%，但該醫院發言人表示，他們已更新了資料，在接收到32,575劑疫苗中，已用了54%，即17,642劑。

也有報告顯示本州有兩家醫院是完全未有動用到收到的疫苗，但醫院卻表示資料是不對的；

而其他較小型的診所或部門，資料顯示他們接收的疫苗數目比預期的多。因為追蹤工作做得不好，未能將放置一旁或多出的疫苗 以最快的速度，有效地重新調配，加快疫苗的接種。

另一個使疫苗接種不力的原因就是不積極，特別是在政府的機構內。本州的監獄確診情況嚴重，有733名職員和2,908名犯人確診，27人已死亡。州監獄署早在上周三已收到3,800劑疫苗，但一直未有任何使用疫苗的報告。監獄署發言人表示，他們已加快接種的步伐，表示到本周末將有1,200人，包括員工，承辦商和犯人將獲接種，而下周更會在9個監獄內設接種診所。

負責這系統的發言人表示，主要原因是各家機構不熟悉報告的程序，一是填報錯漏，一是遲報。但目前情況已有改善，各機構已開始習慣報告的程序，希望盡快會有改善。

隨著下一批有超過85萬人的接種群組，若要有效地分配疫苗，在最短時間內完成整個群組的接種程序，一個準確的疫苗追蹤是非常重要的。

今天本州的新增確診人數有1,037人，死亡有21人，全州累計確診人數有131,258人，累計死亡人數1,758人。今天有最多確診的有麥魯瑪縣155人、華盛頓縣141人、Umatilla縣111人、馬里恩縣95人、里恩縣86人、卡加瑪士縣54人。

根據麥魯瑪縣的消息，剛剛發現俄勒岡州首宗英國變異毒株，據稱病人並沒有外有記錄，州衛生處正密切調查病毒源頭。