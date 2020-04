聯邦政府救市 繼續“撒錢” 張丹丹註冊會計師團隊教您“接錢”

(張丹丹註冊會計師撰稿)在新冠疫情的影響下,全國的小商企都因為疫情和居家令大受影響,從而使經濟大受損傷。美國聯邦政府為了應對這次新冠危機,不斷推出各種的舒困計劃,讓大小企業受惠。

聯合註冊會計師事務所的張丹丹會計師早前已將申請失業金的詳情翻新中文教失業的華人申請(請參考今期C2版),現再在百忙之中,徹夜將聯邦政府剛推出的2萬億美元CARES法案其中涉及撒錢3,490億美元來幫助中小企業這項法案的簡要翻譯成中文,來幫助華人社區,給大家發福利。

3/27/2020,眾望所歸的美國2萬億美元的CARES ACT 3.0版本正式在國會通過並由總統簽字生效落地,成為H. R. 748法案。

CARES 法案其中一項,就是將撒錢3,490億美元來幫助中小企業。其中有一個項目叫做(Small Business Paycheck Protection Program, 簡稱PPP),資金是以貸款的形式提供, 用於員工數低於500人的中小企業在2月15日至6月30日因疫情影響出現困難的救助。 張丹丹註冊會計師特別回答了一下本報的問題:

1. 這個誰有資格可以申請呢?

a. 僱員人數少於500人的公司,包括 非營利機構

如果你有一家公司。你有少於500人的僱員。每年file1065,1120,1120s等公司形式的稅的就符合條件了。

b. 個體戶 (sole proprietorship), 自僱人員 (self-employed individual),合同工 (independent contractor) (下接A4版)

(上接A1版)

c. 2.15.2020 年前已經開始經營

Business一定是要2.15.2020前開始經營的。不能說法案出來後馬上去開一個公司。那是不符合資格的。

2. 哪裡去申請

SBA – Small Business Administration authorized lender.很多大中型的銀行比如Bank of America, Wells Fargo, US Bank, Chase都是SBA Loan Lender。這裡需要說明的是Small Business Administration(SBA)只是政府的一個部門,並不是Lender或者銀行。不能直接發貸款。網站上的申請程序只能幫您和已經參與SBA的Lender聯繫起來。我們建議您聯繫您生意現在Banking的銀行來申請SBA Loan,因為您生意的很多相關信息他們已經有啦。

3. Loan 的 Key terms

a. 到底可以貸多少?

可以貸到2.5倍的average monthly payroll cost. 最高不能超過1,000萬。

b. 利息是多少?

利息不超過4%

c. 可以貸多久?

最長十年

4. 貸到的錢能拿去幹什麼

這筆貸款可以用來支付:

– 員工薪水開支 Payroll cost

– 健康保險Health care benefits

– 放貸利息 Mortgage interest obligation

– 房租 Rent obligations

– 水電氣等 Utility payment

– 在2.15號前已有的貸款的利息Interest on other debt obligation previous incurred to Feb 15.2020

5. 貸款豁免 (撒錢的關鍵!!!)

申請貸款的個人或者公司可以有8週的,不超過$100,000美金貸款豁免。這就等於是政府幫你出了8週的薪水,房貸,房租,公共設施費用。貸款豁免的具體細節條款會在CARES法案頒布後的30天內發布。

同時,SBA又推出了一種貸款計劃(Economic Injury Disaster Loans,簡稱EIDL),然後可以在正式貸款批下來之前提現不高於$10,000現金(Loan Advance),目的是為了幫助小企業馬上解決眼下現金緊缺的困境。最快可以三個工作日到賬。而且最關鍵的一點,SBA官網上白紙黑字寫著這一萬美金提現如果批准下來的話: 可以不用還!不用還!不用還!好吧,想接錢朋友們請猛戳下面網址申請吧:https://covid19relief.sba.gov/#/

特此,張丹丹註冊會計師很用心的專門給大家做了一張對比表,來解釋SBA因為這次疫情推出的這兩種不同貸款的區別。



聯合註冊會計師事務所表示,這次疫情給他們的客戶帶來了可能是有史以來的重創及經濟損失,如果他們的客戶對這些法案有任何問題或著需要協助,請與他們聯繫,他們一定會盡力幫忙,與客戶共度這次難關。同時還想提醒大家,非常時期,請一定大家要多多保重,放鬆心情,盡力居家避疫Stay Safe Stay Health。因為身體健康才是最大的資本,錢沒了可以再賺,留得青山在不怕沒柴燒!