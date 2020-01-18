聯邦政府將全國露宿者人口增加歸咎於俄勒岡州和加州

（本報綜述）聯邦政府表示，全國有30州均出現露宿者人口下降的情況，但點名指出這大好的情況卻因為俄勒岡州和加州的露宿者人口增幅太大，影響了全國整體露宿者人口數字上升的情況。

美國房屋及城市發展部秘書Ben Carson 表示，當檢視全國時，我們見到情況得到了大大的改善，但在房價高企的西岸卻出現相反的情況。

以下是美國房屋及城市發展部發表的一些數字：

•單在2019年，加州的露宿者人口增加了16%，至全州有151,278人。增加的幅度甚至高出其他州增幅的總和。

•俄勒岡州由2018到2019年的露宿者人口增加了9.7%，即1,400人，讓全州的露宿者人口高達15,876人。

•在2018年到2019年間，露宿者人口在華盛頓州下降了3.3%，減少了727人，令到露宿者人口有21,577人。

以上每組的數字均來自聯邦規定的時間點數，全依靠大量義工在短短一晚內點算出每個可見到的露宿者。

不少人士認為聯邦政府將問題淡化了，本地的波特蘭州立大學的露宿者研究和行動組織亦發出了報告，估計單在城市中的露宿者人口已有38,000人，但聯邦政府的數字則顯示只有5,016人，其中有4,000人在麥魯瑪縣，530人在華盛頓縣及約470人在卡加瑪士縣。

美國房屋及城市發展部估計在全國範圍每晚約有567,715人是睡在帳蓬、汽車和庇護所內，這數字與2018年比較上升了2.7%，即多出了14,885人；但與2010年比較卻已下降了11%。至於俄勒岡州，與2010年比較卻大幅下降了19%。

報告指，今天在西岸，生活在帳蓬或庇護所中有許多人都很難重拾新生。 長期露宿街頭的人士在2019年增加了8.5%。

美國房屋及城市發展部秘書Ben Carson表示，要應對這些挑戰一定要得到廣泛社區的響應，及得到不到層面的政府參與，用愛心來對待這班露宿街頭的人士。他特別指出，加州的情況已到了危險邊緣，急需要地方和州政府的合作應對。

周二，本州立法會有議員建議州政府宣佈本州的露宿者問題進入緊急狀態，這將使撥款增加和減少建造庇護所的程序。眾議院議長Tina Kotek的辦公室正尋求方法，無需通過州長辦公室就作此公佈。州長辦公室表示，州長會考慮任何有關解決露宿者和興建廉租屋的方案。麥縣縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）支持建議，並表示縣政府實在需要幫忙。她說，每天我們看到不少露宿者在街上，但我們知道見不到的有不少是家庭和兒童，而他們同樣亦在掙扎求存。

至於加州，加州州長希望能獲得過億元撥款來應對這個露宿者危機，他表示要在今年做出成績來，讓更多露宿者脫離露宿街頭的生活，獲得入住資助房屋，或是入住提供多種服務的庇護所。