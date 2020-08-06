聯邦官員離場 波特蘭示威大致回復和平 少數示威者仍然激進　民眾都在問示威何時能停下來？



（本報綜述） 隨著聯邦執法人員的撤離，波特蘭市中心的示威亦由連場暴力普遍轉趨和平，上周四（7月30日）俄勒岡州警首日入城，接手保護聯邦物業的工作，而在維持示威現場秩序的，不是警察，而是示威人士。但少數激進的示威者仍靜不下來，繼續暴力示威。

據報導，聯邦官員離場後首晚的示威群眾明顯減少，他們仍在司法大樓和聯邦法院附近聚集，有人站台講話，情況大致平靜。雖有個別示威者放火或爬鐵欄，但都被其他示威者勸阻。警員未有在示威現場出現，示威群眾在凌晨一時亦陸續和平地散去。州警們一直留守在大樓內直至凌晨一時多才離去。

示威者表示，他們會繼續支持「黑人命貴」（Black Lives Matter, BLM)運動，並希望波特蘭的示威活動能再次將重點放回到消除系統性種族主義的議題上。

波特蘭警局在凌晨二時多發新聞稿，指整晚的示威均在和平氣氛中進行。局長洛威爾在推特感謝示威者保持和平，並說：現在是要向前行並做出改革的時候了。

一名黑人示威者說：我想政府已有作出改變，但我們要求速度比這更快；只是說一下就不等如明天警察不會向著我開槍！

另一名每天參加示威的女士表示，換了州警，暴力情況有改善，但質疑州警能帶來甚麼的改變呢？她說：政府仍然不會給予民眾所要求的！

至於國土安全部處理部長沃爾夫，他在聯邦官員撤離前就曾強調，該部門會繼續派駐聯邦官員在波特蘭，直至示威者不再襲擊聯邦物業才會完全徹出。據華盛頓郵報的報導，一份政府的內部文件顯示，國土安全部仍留有超過130名聯邦官員在波特蘭的法院大樓附近，以便隨時立即出擊。

對於聯邦人員離場後示威回復和平，沃爾夫在推特發文讚許波特蘭警隊和俄勒岡州警之間的合作，令到聯邦法院外再沒出現暴力事件，他又批評本地的執法機構說：「要行前一步聯手做正確的事，應該不需要60天的時間」。

針對示威者「消除系統性種族主義」的訴求，布朗州長在31日隨即宣佈成立「種族正義委員會」（Racial Justice Council），重點關注警察問責制，刑事司法改革以及環境、健康和住房不平等問題。委員會的大部份成員將來自各族裔的有色人種，負責向州長匯報有關建議，並可能納入2021-23年度的預算中。

波特蘭的示威至今仍未有間斷，重點似乎已轉到原來的訴求，但仍有激進份子非得要用搗亂的方式來引人注意，他們仍針對警察，向警察投擲雜物、用鐳射筆照射警察等。警方分別在周六晚和周一周二晚宣佈搗亂者為非法聚集。

周一晚，一班激進示威人士更打傷數名警察，並強行進入一座有人在工作的政府辦公大樓內。在宣佈這為非法集會後，警方曾施放催淚氣體驅散人群，最後拘捕了兩人。

在周二晚，一班示威者遊行到警察協會，在外阻塞街道和放火，並對協會大樓進行破壞、，又將封著窗和門的木板撬起，有人企圖要破門而入。因為附近傳出槍聲，示威者暫停破壞，了解事件，其後再折返，破門入內進行破壞，並在外放火燒協會，因為發生連串的暴力行為，警方終在零晨一時多宣佈為暴動，開始驅散示威者，至三時多示威者才離去。其後警方拘捕了3人。

波特蘭警察局長洛維爾（Chuck Lovell）在周三早上與媒體會面時，對市中心發生的破壞和犯罪活動感到慨歎。

自黑人弗洛伊德死後，示威者每天晚上都聚集在波特蘭市中心，示威持續至今已近10個星期。示威由大型的和平集會轉為暴力，在聯邦人員離開後，再轉回和平。洛維爾局長指出，這些和平示威中，無需出動警察來應對人群。但有一小拙示威者，其目的是要進行破壞和挑釁警察，他們每晚都在司法中心、聯邦法院及警察局和工會大樓外聚集，毀壞建築物，放火及向警察投擲煙火、石頭、磚塊、玻璃瓶等。由開始至現在，警方已拘捕了超過400人。

局長表示，這班人的行為已大大限制了警察執行其它任務的能力，包括飆升的槍擊和謀殺案。他說社區需要合作，向這是暴力說不。

示威不斷已引起不少市民發出不滿的聲音，特別是做生意的，他們都希望示威能和平的進行，而他們能安全的重新營業，在新冠疫情加示威的影響下，這班小生意人已受盡了艱苦，生計大受影響！