聯邦官員不在 波特蘭示威者回復和平

聯邦官員不在 波特蘭示威者回復和

隨著聯邦執法人員的撤離，波特蘭市中心的示威亦由連場暴力回復和平，昨天（30日）俄勒岡州警首日入城，接手保護聯邦物業的工作，而在維持示威現場秩序的，不是警察，而是示威人士。

據報導，昨晚的示威群眾明顯減少，約有一千人，他們仍在司法大樓和聯邦法院附近聚集，有人站台講話，情況大致平靜。雖有個別示威者放火或爬鐵欄，但都被其他示威者勸阻。因此警方表示警員未有在示威現場出現，示威群眾在凌晨一時亦陸續和平地散去。

示威者表示，他們會繼續支持「黑人命貴」（Black Lives Matter, BLM)的運動，並希望波特蘭的示威活動能再次將重點放回到消除系統性種族主義的議題上。

波特蘭警局在凌晨二時多發新聞稿，指整晚的示威均在和平氣氛中進行。局長洛威爾在推特感謝示威者保持和平，並說：現在是要向前行並做出改革的時候了。

周四晚的情況與前一晚聯邦執法人員仍在時的情況截然不同。州警們一早已到達法院大樓，並一直留守在大樓內直至凌晨一時多才離去。

有每天參加示威的一名女士表示，過去的一段時間，聯邦和本地警察到凌晨5時還在發射催淚氣。換了州警後，情況有改善，但他們能帶來甚麼的改變呢？她說：政府仍然不會給予民眾所要求的！

一名黑人示威者說：我想政府已有作出改變，但我們要求速度比這更快；只是說一下就不等如明天警察不會向著我開槍！

至於國土安全部處理部長沃爾夫，他在聯邦官員撤離前就曾強調，該部門會繼續派駐聯邦官員在波特蘭，直至示威者不再襲擊聯邦物業才會完全徹出。據華盛頓郵報的報導，一份政府的內部文件顯示，國土安全部仍留有超過130名聯邦官員在波特蘭的法院大樓附近，以便隨時立即出擊。

對昨晚的和平示威，沃爾夫在推特發文讚許波特蘭警隊和俄勒岡州警之間的合作，令到聯邦法院外再沒出現暴力事件，他又批評本地的執法機構說：「要行前一步聯手做正確的事，應該不需要60天的時間」。

針對示威者「消除系統性種族主義」的訴求，今天（31日）州長宣佈成立「種族正義委員會」（Racial Justice Council），重點關注警察問責制，刑事司法改革以及環境、健康和住房不平等問題。委員會的大部份成員將來自各族裔的有色人種，負責向州長匯報有關建議，並可能納入2021-23年度的預算中。