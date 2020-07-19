聯邦執法激發示威者再走出來

由國會級議員、州和市政府領導層，到波特蘭市民，對總統派執法人員採取軍隊式鎮壓本市的示威，均表示不滿。也引來一批已不出來示威的組織再次出動，導致在周六晚，全波特蘭市在不同地點出現不同形式的大大小小示威活動。

其中在北區的一場針對警察協會的示威被警方宣佈為暴動。激進的“太平洋西北青年解放陣線”一直在今次連場的示威中有領頭的作用，他們要求取消警隊和遣責對有色人種的暴力。周六傍晚，他們在Peninsula 公園的聚集之後，就向著警察協會出發，在途經北區警局門前，他們停下來大叫，辭掉你的工作！警方警告示威者會採取拘捕行動，示威者約9時半離去，往警察協會前行。到達協會後，隨即拉來垃圾箱將協會大樓圍起，警察在10時45分到場警告示威者如企圖進入協會大樓內，警方會採取行動，接著有人放火燒垃圾箱，警方隨即宣佈這為暴動。有示威者進入大樓內放火，到晚上11時45分，警方開始將示威者推向東區，警方拘捕了多人。

而在市中心，在9時半，示威者將早前佔領的公園圍欄拆下，用來圍著聯邦司法大樓的出口，到10時40分，執法人員施放催淚氣體，之後回到司法大樓內，大批示威者隨即擁上，用圍欄圍起大樓，並一邊大力拍打大門。到午夜有示威者向大樓投擲煙火，到12時半，大部份示威者離開大樓，走到三街和Main 街一帶進行聚會，其後離去。

在周五晚的示威中，有指波特蘭警隊與聯邦執法人員一起對付示威者，並放催淚氣體，但波特蘭警方表示因為當時示威者在投擲雜物和煙火，由用圍欄欄起司法大樓。

為此，非裔市議員哈迪斯蒂發聲明批評惠勒市長和市長管轄的警隊，她向市長說：如你管不了警隊，將波特蘭警局交給我管！

哈迪斯蒂議員多年來積極爭取改革警隊，今次的黑人事件加速了改革的步伐。

特朗普總統亦在推特發文，提到波特蘭周六晚的示威，他說：我們是要幫助波特蘭，不是要傷害它，幾個月來，他們的領導層均控制不了無政府主義者和煽動者。我們必須保護聯邦財產以及我們的人民。