聯邦在波特蘭執法被指濫權　引發多地市長遣責 特朗普揚言再派出更多執法人員到不同城市平亂



（綜合報導）美國聯邦政府派出未配戴識別證的部隊人員，在沒有表露身份的情況下，強行把示威者帶上無標記的車輛，事件持續發酵，並已為全國的焦點。這種鎮壓式的手法，激怒了全美人民。多名民主黨的國會眾議員發聯署信，要求司法部及國土安全部就該部門有否濫用緊急權力展開調查。而另一邊廂，總統特朗普揚言，將派遣執法人員進註更多城市。

特朗普表示還會派聯邦人員到西雅圖、紐約、芝加哥、費城、底特律、巴爾的摩、加州奧克蘭，並特別指出這些城市的首長為「自由派民主黨人」。特朗普批評這些「自由派民主黨人」管治的城市領袖們都害怕採取行動。他在白宮告訴記者：「我們會派出執法人員，不能讓那些城市發生（動亂）這種事。」

從網路流傳的影片看到有身份不明的聯邦人員在波特蘭市中心示威現場圍捕民眾，把他們拉上黑色車輛。另外，一名53歲退役海軍，在嘗試與執法人員對話時，卻被圍攻被打傷和噴化學噴霧的視頻亦在網上瘋傳。州政府和地方官員，以及國會議員紛紛呼籲特朗普，將國土安全部的秘密員警部隊撤出波特蘭。

有份聯署去信國土安全部的國會議員提到，他們憂慮聯邦利用特工在波特蘭等地壓制美國憲法第一修正案保護的活動，信內提到，有關問題極為迫切，民眾擔心政府不去調查，而是恐嚇那些被視為政治對手的人而部署秘密警察部隊。

海關及邊防局承認派員參與行動，直指不能容忍示威者的犯法行為。

據紐約時報的報導，特朗普下令聯邦部門增派人手保護調像、紀念碑和聯邦財產，國土安全部組成了一隊有2,000人的「快速部署隊」，成員來自海關邊防局、移民局、交通安全局，海岸防衛隊等，分別派往波特蘭、西雅圖及首都華盛頓特區等。

聯邦武力上週開始鎮壓波特蘭反員警暴力和結構性種族歧視的示威活動，動用催淚瓦斯來保護聯邦建築物，並沒有多加說明就拘捕部分的示威者。惠勒市長直斥聯邦的介入，無助平息示威，並加以遣責。

本州檢察總長羅森布拉姆上周五入稟聯邦地區法院，控告聯邦執法人員使用非法手法，並尋求申請限制令。周一，本州有兩名州議員及一家教會和一家律師行亦聯署控告在波特蘭執法的聯邦四個部門。他們指：關鍵是：當地警察會否和如何執行職務應由各州及其市政府來負責，總統也不能改變的！

今天，國土安全部處理部長沃爾夫就舉行了新聞會，解說派出聯邦執法人員到波特蘭的原因，他說，一是暴力犯罪活動；二是因為波特蘭市官員和執法部門沒有採取行動。沃爾夫表示尊重那些和平示威者，要求他們遠離聯邦法院發生的暴力活動。

沃爾夫說：“我們不會退縮。我們將繼續採取適當的行動，以保護我們的設施和執法人員。”沃爾夫重申，波特蘭市尚未採取任何行動將人群驅散到聯邦大樓外。並指出示威者帶備激光、棒球棍、煙花、金屬管、玻璃瓶和其他武器，這些武器都是針對聯邦機構和聯邦執法部門的。



在會上，沃爾夫回應了波特蘭的惠勒市長在美國有線電視新聞網指，有身份不明的聯邦執法人員拘留示威者，稱聯邦特工的存在正在使波特蘭局勢急劇升級。沃爾夫說，聯邦特工在進行拘捕時，他們會清楚地表明自己是一名官員。而他們與任何執法機構一樣，只針對和逮捕有犯罪行為的人。

美國海關與邊境保護局代理局長摩根表示，出於個人安全目的，執勤的官員的姓名已從其制服中刪除。

至於一名海軍退伍軍被人用警棍和胡椒粉攻擊一事，他們說，對過度武力的調查正在進行中。

沃爾夫表示他正在要求波特蘭警方應對暴力犯罪活動，以便和平示威能夠繼續進行。沃爾夫又指出，他已聯繫了惠勒市長和布朗州長，詢問他們需要該部門採取什麼措施來結束今次的暴力事件。但結果是有人告訴他“不，謝謝，請離開這座城市。”

沃爾夫說他想找到一個和平的解決方案，但說國土安全部必須保護聯邦財產和執法人員。他說：“如果暴力事件停止，我會將我的人員撤離。”