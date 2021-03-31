聯邦參議員懷登到訪華人服務中心 了解疫苗情況也談論反亞裔仇恨



(本報訊）俄勒岡州民主黨聯邦參議員懷登(Ron Wyden)上周五到訪華人服務中心，除了了解該中心為亞裔社區提供疫苗接種的情況外，還與來自不同亞裔社區和組織的領袖談論近期最為人關注的反亞裔仇恨問題。

當日中午，當參議員懷登到達華人服務中心後，就遵照中心對到來接種疫苗人士實施的要求，首先探熱，沒問題就沿樓梯走上三樓的接種場。華人服務中心主任梁永富一邊走一邊向參議員作介紹。

會議開始時，參議員懷登說到，他對所有有關歧視和仇恨的罪行絕對是零容忍，並指出在本州的歷史中，已有太多這樣的種族仇恨事件。到現在這些事件必需要停止！並多謝華人服務中心的安排，讓他可向一班出席的亞太裔領袖學習這個嚴重的社會問題。他特別指向本州州議會中唯一一位亞裔代表范康娜(Khan Pham)，表示議會中有這樣的代表，是極之重要的。 (下接A3版)

(上接A1版)范康娜表示，非常高興知道有聯邦資金可在這方面幫助亞太裔社區。她提到華人服務中心大樓是亞裔社區的一個夢想成真的故事，她希望見到有更多類似華人服務中心的項目出現在不同族裔的社區中。

同是一名移民律師的亞太事務委員ChanponeSinlapasai-Okamura指出，她的工作令她更了解司法部的工作．她指出司法部的問題是，每每有這樣的個案時，司法部就是沒有正式的進行調查，將我們的社區孤立化，令受害人求助無門。她指出執法者更為犯罪的人找個理由來脫罪，就如亞特蘭大那位警官說疑犯當日只是「頭頭碰著黑」一樣。她直指過去政府一直對這些事件不作聲，已到了殺害亞太裔社區的地步了！

來自亞太裔聯盟的Duncan Hwang 提到政府在新冠疫情大流行期間設立很多的援助和贈款來幫助小企，但可惜，對有言語障礙的亞太裔社區來說，這些都是遙不可及的東西。

翡翠區導向委員會委員許張淑儀則希望政府能幫助一班像已被遺忘的亞太裔商企，他們除了面對著疫情帶來的財政困難，還要應付多次被破壞所帶來的損失；同時在得不到執法部門的受理，商家們報警或求助也無門。同時提到，自疫情開始，亞裔人士已開始被針對，直至近月來仇恨亞裔的事件激增，不少亞裔人士生活在驚恐中。就如華人服務中心的梁永富主任說到，社區的長者不敢外出，中心要特別為他們安排交通，接送他們到中心接種疫苗。她希望政府能在多方面確保亞裔人士有一個安全的生活和營商環境，也能在各方面得到平等。

陳婉輝醫生則指出，亞裔人士在這個社區就像忍形人一樣，一路以來都選擇啞忍，以為事情就能過去，但完全不是如他們所想的。

華人服務中心的梁永富主任提到作為一個亞裔機構，在今次接種疫苗方面，他們不斷盡力爭取疫苗為亞裔社區服務，由當初承諾只給該中心150劑到至今已為超過千1,600人接種疫苗，但之後如何呢？梁主任希望參議員能提供幫助，讓他們幫助更多的亞裔社區人士。談到仇恨事件時，梁主任指出，仇恨和歧視事件就像病毒一樣有傳染性的，當孩子們見到父母做一些仇恨和歧視行為時，他們也會學傚父母所做的，從而將這事情一代一代傳下去。

司徒國石醫生提到，仇恨暴力從來不是個人的問題，而是一個公共衛生問題，並且需要先教育政府的上層，總統亦必需要走出來，強烈遣責，並提出實質的行動。

聯邦參議員懷登提到他在國會大力推動一項「新冠病毒仇恨犯罪法案」，該法案旨在加強美國司法部對新冠相關仇恨犯罪的監督，支持各州和地方執法機構的仇恨犯罪統計報告機制，並幫助美國亞裔社區獲得仇恨犯罪信息。他希望大家能提供更多意見，讓法案最終能在國會獲得通過。