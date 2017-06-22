耗資1.75億元改善Division 街公交服務計劃正在籌劃階段 6月29日晚PCC內舉行社區會議 重點討論Division 街的設計 由於設計涉及安全和停車問題 呼籲沿街業主和商舖東主務必出席　有中文翻譯

（本報訊）為了應對波特蘭市不斷增加的人口，Trimet 公司推出全新的Division 公交專案，全面改善由波特蘭市中心至格利森（Gresham）市全長14公哩的公交服務，將每天的載客量提高至超過一萬人次。經過多次的公聽會後，Trimet 將於6月29日（下星期四）晚五時至七時半，在波特蘭社區學院的社區會議廳（Community Hall Annex）內再次舉行社區會議，向民眾展示最新的Division 街設計，並聽取民眾意見。今次將重點討論商戶最關注的街上停車位和應該有多少條行車線等問題，屆時將有中文翻譯。

Division 街公交專案是一個提供更快，更可靠和更容易的巴士服務方案。為了達到高載客量的目的，Trimet將採用長身，三門上落的巴士。為了配合這新的長巴士，所有巴士站都要全新設計來配合，而這將影響到目前Division 街的情況。

由於東南區的Division 街曾多次發生交通傷亡事件，波特蘭市政府亦非常關注Division 街的安全問題，月前已將Division 街的車速上限降至30咪，又增設超速攝影機和行人安全過馬路的設施。市政府亦計劃在Division 街進行連串的安全改進工程，並開始向民眾收集意見，設計一條更安全的Division 街，目前有的意見包括減少行車線、在馬路中間種樹、取消Division 街的停車位等。

而Trimet 這公交專案，需靠街建造有月台設施的全新巴士站，亦會對停車位或是自行車徑等有影響。

這個公交項目將於2021年完成並投入服務，估計屆時乘客的乘車時間可縮減近百分之二十，新的巴士站將會又大又舒適，並有安全的配套設施，乘客們都會有全新的乘車體驗。

由於翡翠區和Division 中途區都在Division 街最不安全的路段，所以兩區的民間團體對Trimet 這個公交專案都極表關注，兩區的委員會均鼓勵民眾積極參與設計的過程，確保在建造新的巴士站時，能配合社區在交通安全方面的需求，亦不會影響商戶。

被華人社區稱為「新唐人街」的翡翠區，是華商雲集和華人集居的地區，作為翡翠區最活躍群體之一的華人社區，在今次的專案設計上，更應多關注，提意見，為Division 街的未來景象積極參與。

Division 街公交服務專案社區會議將於下周四（6月29日）下午5時至7時半舉行，地點選在特蘭社區學院的社區會議廳（Community Hall Annex）內，這個社區會議廳位於面對79街古式建築的行政大樓後面。希望商戶和居民撥冗出席，積極參與。