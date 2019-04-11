耗資1.1億元Powell 街首期改善工程正式動工

（本報訊）籌劃近五年的Powell 街改善工程，在獲得州政府撥款下，終於宣佈開始動工，俄勒岡州運輸局於上周六在122街Safeway超市的停車場內舉行了慶祝會，並為接下來為期兩年的工程正式揭開序幕。出席的人士包括多位來自州政府、縣政府和市政府的議員，他們對促成州政府撥款改善Powell街安全的工程，實在是功不可沒。

這項工程耗資1.1億元，針對122街到136街一段最繁忙的Powell 街。前期工程，包括移動燈柱和斬樹等工序早在今年初已開始，計劃中的工程，即將開始。

在慶祝會上，多位議員發言。本州的國會議員Earl Blumenauer 指Powell 街是一條『孤兒公路』，是本州最早期的公路之一。他形容很多年前，這一段的26公路，荒蕪一片，面積之大足可容納一部747飛機降落；但時移世易，這一區不斷發展，這段26公路上已住了不少居民，沿路亦有不少商舖，但公路的情況卻沒有變，仍然是沒有行人路，完全沒有安全可言，並且當上本州最危險的道路之一。

今次的改善工程，包括在Powell 街增設有新的過馬路燈號、行人路、6呎闊的單車徑、更多的街燈、下水道及最重要的中間轉線。其中在132街至136街一段Powell 街的南面，州運輸局更將在此建造首條高架混凝土單車徑。

負責這項目已有十年時間的州運輸局經理Shelli 表示，這項工程不單只是一項道路的工程，而是州政府為這區的居民和通勤人士及經常使用這區的人士作出安全的投資，而市民是應該被尊重的，無論在這區步行、騎單車、或是駕車經過，都應該享有安全。

Powell 街是本州由雪山通往海邊的26公路的一部份，所以是屬州政府所監管，雖然位於波特蘭市內，但市政府卻沒有決策權，所以Powell 街看上去就是一條無人理的公路，這就是所謂的『孤兒公路』。工程完成後，波特蘭市政府有望接管Powell 街，使以後的街道所需的設施都能配合周邊的發展。

出席的議員們均表示，這項工程是州、縣和市政府各官員合作推動下才能成功，再加上在設計工程之前，向四個不同族裔的社區聽取意見，其中包括華人社區。早在2014年，在波特蘭新聞安排下，一班經常使用Powell 街的華人就有機會向運輸提出意見。

早在2015年州政府已批准撥款1,700萬元作為Powell 122街到136街的改善工程，波特蘭市政府亦為此撥出300萬元作為後期設計。

到2017年州政府通過一項53億元的運輸工程撥款。州運輸局將改善Powell街餘下的工程（由99至122街及136至176街四哩長的路段納入撥款內。今次只屬首期工程，預計全段工程要到2025才能竣工。

首期工程則預計在2020年完成，工程時間表如下：

第一階段（2019年春至2019年秋季）：改善Powell 街的南面，屆時所有車輛均使用北面行車線

第二階段（2019年冬至2020年夏季）：改善Powell 街的北面，屆時所有車輛均使用南面行車線

第三階段（2020年夏至2020年秋季）：汽車將分別使用原來的東西行車線，中間線將在這時段建造

完成後新的路面改善：

－設有過馬路設施，讓行人可更安全地過馬路

－設有行人路，讓行人和坐輪椅的人士可安全地使用

－特別為騎自行車人士而設的單車徑

－設有中間轉彎線，在遇到有車輛轉彎時，隨後的車輛不用再等候

－鋪設地下水道，在下雨時路面不再出現水浸，影響安全

－增設街燈，改善能見度

－在經常有行人過馬路的地點設有閃燈帶，提醒司機主意路人

－改善交通燈號，讓行車更暢順和安全