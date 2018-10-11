耐克『活力校園』促進體育教育  26名中國老師赴美交流體育教育文化

（本報訊）第二屆的耐克『活力校園』項目將25位中國的優秀體育老師帶到美國，與本地體育老師進行教學交流，探討如何使兒童從少就動起來。他們先到洛杉磯，探訪了當地的學校，然後於上周四和周五兩天，分別到波特蘭的West Tualatin View 小學及Woodstock 小學，進行了體育文化交流活動。

耐克表示，他們創辦活力校園的目標就是為了宣傳孩子們在校園中運動的重要性，此次機會也是中國與比弗頓最棒的體育老師之間的一個文化交流。他們相信活潑的孩子們無論是在課業中，還是為人處世中都會更出色。

耐克於去年聯合中國教育部開啟了「活力校園」的活動，承諾未來三年幫助超過兩百萬中國兒童“動起來”，並邀請全國的學校體育老師參加，申請的老師們非常踴躍，來自全國不同學校的申請表超過1,500份。耐克選取了100名在教學上最有創意的教師，邀請他們到北京出席「活力校園」的發佈會，耐克再從中選出30名優秀教師，邀請他們到美國與當地學校進行「活力校園」的交流活動。今次有25位教師成行。

其中一位來自北京只有25歲的年輕男教師齊章飛，他用足球與學生們互動。他說這裡的學生們「玩」得非常開心，每位學生都積極參與，而且非常「享受」。他說他就是希望看到學生們能「享受」足球活動，並同時能提高身體的素質。

另一位來自青海的田發雲老師指導學生們跳了一隻西藏舞，他非常驚訝看到不懂舞蹈的學生都毫不害羞的參與學習舞步，他說這裡的學生與老師的距離是這麼的近。

來自福建農村學校的林美珍老師，是耐克今年選出的最優秀老師之一，她任教的農村學校是位於較貧困的地區，沒有太多的教學資源，為了用創新的手法來教導學生，林老師想出了用自行車輪胎為學生們設計出不同的運動方式，並且在音樂配合動作，增加學生學習的興趣。所以這所學校有「輪胎學校」的稱號。林老師表示她一直在懷疑這創新的方式是否有效，今次看到美國學生的活躍，她說證明了她的想法是對的，回國後她一定會再努力。

耐克選擇了在比弗頓校區的West Tualatin View小學是因為這屬全美最好的體育教學校區之一。而Woodstock 小學則是本地區首家設立中文課程的小學，中國老師們在此除了進行體育教學交流外，還可讓學生們進行語文的實習。

耐克社區形象經理Caitlin表示，根據耐克公司的文化，他們深信孩子們並不是要坐著來學習的，他們天生出來就是要活潑地動著來學習的。而研究表明活躍的孩子在各方面都能做得更好。但我們今處的卻是最不活躍的一個世代。學校在這方面卻能擔當一個重要的角色，讓孩童們從小就動起來，甚至影響到他們一生都能活躍地做起運動來。因此耐克非常高興能主辦這樣的交流學習，激發學校和體育教師的積極性和創造性，使更有效地開展校園體育活動。

比弗頓學區的體育課堂活動一向都是富有創意的，包括他們的一個促進大腦健康項目，將瑜伽、舞蹈和運動帶入課堂，以提高學生的注意力和改善課堂行為的能力。

比弗頓學區監督Don Grotting 表示，非常高興能再次與耐克合作進行這種鼓舞人心的體育和文化交流。去年的交流讓該校老師們體會到要讓學生從小就動起來，不單靠言語；透過動作，年紀小小的孩子們都能動起來。

Woodstock 小學的校長Seth Johnson 表示該校與耐克的合作，為學校的教師們提供了一個文化和可以豐富教學經驗的體驗，並了解到體育對整個兒童教育的重要性。校長非常感謝有機會與來自中國的頂級體育教師合作，彼此分享教學的創新思維，為今天的學生創造全方位的體育活動，達到培養健康、積極、終身學習的目的。

在Woodstock 小學的交流活動中，中國老師們還分批到不同的課室與學生們用普通話來交流，其中在五年級老師茜昆的班上，學生們都積極舉手發問，更以流利的普通話發問和回答老師們的問題。茜昆老師表示學生們跟中國老師用中文上了一節生動的體育課，使學生們大開眼界。

校方由安排了一場由Woodstock 體育老師和中國老師們的答問會，會後中國老師們總結：美國與中國教育的分別是中國注重成果，要合格學生必須達到一個特定的標準；但美國則注重過程，不用設目標，只求有進步。在美國是注重學生的參與，將遊戲融入課程，讓每個孩子都歡喜的動起來。