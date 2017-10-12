耐克『活力校園』促進小學體育教育 30名中國老師赴美交流體育教育文化

（由本報實習記者王倩韞攝影報道）為了激發中美體育工作者的創新熱情，並促進小學體育教育教學的發展，運動體育品牌耐克（Nike）公司與中國教育部簽署合作舉辦「活力校園」的項目，並於日前邀請了三十名優秀例教師來到比弗頓市，參與體育文化交流活動。

耐克社區形象經理Caitlin表示，這次他們創辦活力校園的目標就是為宣傳孩子們是如何在校園中運動，此次機會也是中國與比弗頓最棒的體育老師之間的一個文化交流。他們相信活潑的孩子們無論是在課業中，還是為人處世中都會更出色。耐克於於暑假聯合中國教育部開啟了此次「活力校園」的活動，令人意外的是，竟然收到了一千多份來自全國不同學校的申請。耐克選取了大約100名教師，邀請他們到北京出席「活力校園」的發佈會，耐克再從中選出30名優秀教師，邀請他們到美國比弗頓參與「活力校園」的交流活動。

上周四（5日），多名教師被安排到比弗頓校區的Raleigh Park 小學與當地教師和學生進行交流。Caitlin表示，他們倍感榮幸可以邀請到這麼多優秀的中國教師到來。

當日中國教師們還為美國孩子們準備了一趟具有中華民族特色的太極課。她說，「孩子們一定沒有想到他們可以在課堂上學習中國太極！中美最大的差異是，課程的結構。基於他們的調查，全球的孩子都是好動的，他們需要的，是一名有活力的優秀老師來帶領他們。」

呂少武老師是從千餘份申請學校中被挑選出來的一名普通語文教師，因熱愛足球，他還兼任全校的體育老師。他任教于中國甘肅省定西市隴西縣永吉鄉河口小學，全校僅60多名學生。

呂老師表示這次赴美交流的目的就是要把美國先進的教學理念帶回中國。當被問及中美體育教育有何差別時，他說：差別太大了！首先是老師和孩子們的關係就不一樣。在美國，老師和孩子們之間的關係是平等並且像是朋友一般。無論孩子怎麼樣，他們都會積極參與體育活動，老師還會全程陪同。而中國因為接受孔子的教育思想，孩子必須聽從老師，孩子會因為不同的情況收到老師的表揚和批評。

呂老師還表示，「這次我學會了怎樣和學生們相處，孩子如何和老師做朋友。通過這次學習活動，我認為一旦孩子熱愛上了他的體育課，孩子們也會在語文課中表現出色。」

呂老師認為孩子都是一樣的，都是好動的。但是不能因為老師過度的嚴厲，從而磨滅了孩子本身活潑好動的天性。

他特別感謝耐克，他任教的學校有7個班級，每個班7-10個人，特別小。他表示，「在這一家農村山區學校，我特別幸運，做夢都沒有想到有這次出國交流的機會。耐克也贈送了足球教學的光盤，還有十個足球十個籃球和一些輔助教學的東西。也許對於大型學校來說，這根本不算什麼，但是對於我們來說，真的是太富有了，這樣一來班上平均2-3個人就有一個球。」

他對理想課堂的景願是：當他上完語文課，他會告訴孩子們，走！我們去打籃球或者是去踢足球。學生們，無論是男生還是女生，都融入到一起，這才是正真的活力校園。學生有活力，校園才會有活力。

比弗頓校區體育課負責人表示，讓孩子們喜歡上體育是很重要的，而首要的一步也是最簡單的一步，就是讓孩子們喜歡他們的體育老師，這樣孩子就會自然地喜歡上運動。

「活力校園」是一項耐克與中國教育部針對7至12歲年齡段的中國兒童的合作項目，目的是為了幫助中國的兩百萬兒童動起來，同時還為激發學校和體育教師的積極性和創造性來開展有效的有趣的校園體育。優秀教師的評選是為了鼓勵和嘉獎小學體育教育中的創新和實踐，交流和宣傳各地經驗，做法和成果，激勵更多的一線體育事業工作者通過創新手法引導孩子們參與體育活動，從而熱愛體育活動，有效促進中國體育教學發展。