老農民曆預報：今年波特蘭的冬天非常潮濕

（本報綜述）最近幾天天氣持續炎熱，但夏天已經進入尾聲，酷熱的日子或許很快就被陰雨連綿或寒冷替代。深受人們歡迎的老農民曆（Old Farmer’s Almanac）最近出爐了冬天天氣預報。

雖然老農民曆不是氣象部門的正規天氣預報，但作為了解人們對美國天氣的想法，是非常有意思的。

老農民曆稱，今年華盛頓州將有暴風雪，而與華盛頓州鄰近的波特蘭和威拉米特河谷（Willamette Valley）地區則是非常潮濕。俄勒岡州中部和東部會處於低氣溫和低能見度中。確實，在俄勒岡州較乾燥的氣候中的那些社區的溫度會相當低。此外，如果你是安東尼湖滑雪勝地（Anthony Lakes Ski Resort）的狂熱分子，你可能需要早做因應天氣變化的計劃。

老農民曆預計，雪災將夾帶著暴風雨襲擊華盛頓州，並向東穿越北部各州進入密歇根州（Michigan）。對於常下雨的西北地區來說，這可能意味著重複去年冬天破紀錄的極端天氣，或發生類似今年2月份在西雅圖的暴雪。

與老農民曆不同，正規的氣象部門預測未來3個月美國的氣溫會高於正常溫度。對於降雨量，氣象部門的說法較為保守，稱可能高於或低於或不高不低於正常降雨量。網友大睜眼睛，這也算是天氣預測？

分析指出，老農民曆認為波特蘭今年的冬天會比較潮濕，可能性比較大。人們或許應該早作準備。