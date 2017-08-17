老城/華埠區20多商戶參與首屆室外藝術活動 Art in the Open 歡迎各界重遊該區

（本報訊）本週五，週六老城區/華埠社區協會將舉辦為期兩天的室外藝術活動 Art in the Open。活動的兩日，老城/華埠區的街道和人行道將成為不同藝術的展場，參與活動的商戶會在門前擺放他們推廣的藝術，主辦機構希望透過這互動形式的活動，讓遊人直接參與藝術的製作，一同感受波特蘭市的文化氣息。

參與此次活動的包括蘭蘇園，俄勒岡大學，Voodoo甜甜圈，Grove賓館，波特蘭週六集市等等共20多家商戶和機構；展出的藝術領域包括蘭蘇園提供的中國演奏、Cycle Portland Tour & Rentals 的自行車照相館、俄勒岡東方醫學院的醫藥的藝術、Fox& Hound +Innovative Housing 的露天卡拉OK、及多家提供畫畫、手功藝、音樂等等的商戶。

週六下午四時至晚上八時，主辦單位還安排有藝術舞臺表演作為這項活動的壓軸項目，表演嘉賓包括砵崙李氏龍獅隊、阿茲特克舞蹈團、頂峰武術學院、日本太鼓以及本地的亞裔搖滾樂團The Slants等。

活動將為週五和週六兩日，週五的活動時間為上午11點至下午4點，週六的活動時間為上午11點至晚上8點。詳情請查閱活動的網頁http://pdxoldtown.org/artsculture/art-open-old-towns-outdoor-performance-art-festival/

老城區/華埠社區協會舉辦這項活動的目的是為了推廣老城區的商業，希望吸引更多遊客和市民到來區內。該協會相信，藝術跨越了種族，宗教，社會經濟層面以及各種各樣的偏見。透過藝術表達個人的創意，讓人們不感孤單，參與其中還可以建立彼此間建的聯繫。