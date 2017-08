老城/華埠區20多商戶參與首屆室外藝術活動 Art in the Open 歡迎各界重遊該區

(本報訊)本週五,週六老城區/華埠社區協會將舉辦為期兩天的室外藝術活動 Art in the Open。活動的兩日,老城/華埠區的街道和人行道將成為不同藝術的展場,參與活動的商戶會在門前擺放他們推廣的藝術,主辦機構希望透過這互動形式的活動,讓遊人直接參與藝術的製作,一同感受波特蘭市的文化氣息。

