老城/華埠內建200床位收容所引社區不滿 紛指政府違背『零增加』承諾

華人社團發信 聯署反對市政府 呼籲華人『一人一信』齊發聲

（本報訊）上月，市政府宣佈將在老城/華埠區內建造一個可容納約200名遊民的永久的遊民收容所。隨即老城/華埠社區協會召開了兩場公聽會，一班關心華埠發展的華人，亦有出席公聽會並發表了意見。雖然反對的聲音眾多，但似乎未能引起市長和縣長的積極回應。多個團體分別發信，要求政府重新考慮，並執行多年前市政府對老城/華埠區的承諾，不再增設福利設施。

波特蘭華埠歷史博物館負責人之人Terry Chung 為此事，到處奔波，游說各華人社團簽名，反對市政府的決定。截至周三，共收集到41個來自華人社區的簽名。老城/華埠社區協會亦呼籲社區，以『一人一信』齊發聲表不滿。

老城/華埠社區協會亦向惠勒市長、Deborah Kafoury 縣長及遊民聯合服務所主任Marc Jolin發信。在信中，協會直指不能接受市政府在區內建造永久遊民收容所的建議。他們指出，在過去一直與區內的多家服務機合作，同時亦盡力保存區內的文化，保護區內的商戶、旅遊和居住其中的普通市民。而老城/華埠區的罪案率是全波特蘭最高的，附近一帶的居民都沒有安全感，商戶生意亦大受影響。他們指出在情況未有改善下，政府再在區內增加200個床位，是一個不負責任的舉動。

該會又指出，近年有不少團體和商界努力攜手來活化老城/華埠區，甚至已有新的資金注入，但每每都因為環境未能得到改善，使企業的投資陷入困境，而市政府早前答應將辦公室遷入區內空置的單位，增加區內的行人活動，但至今仍未有任何行動。協會指今次市府的決定實在是讓一直努力將這區打造成本市的文化中心的人士感到沮喪，他們的努力將付諸流水。

老城/華埠區一直以來都是福利機構集中地，阻礙這區的發展。早在1987年，一項名為『零增加』（no net gain）的政策，平定了區內商界和社會服務機構多年來的衝突，這一份協意書向發展商承諾，區內將保留當時的252個床位及1,030個單房住屋單位，並以這數字設為上限；同時社會服務機構承諾不會在區內擴展服務。就算之後，政府所批出的發展項目，床位的數目都只能限制在252個。

在1993年，政府通過公平的房屋政策，不在低收入或無收入家庭集中的地區，資助任何低收入房屋及收容所項目，而老城/華埠區正是全市18個不能接受政府資助興建這等項目的地區之一。

到1999年，市政府批核的老城/華埠發展計劃中，再次提到『零增加』政策，並得到市政府的採納。而在今年提出的城市中區2035項目中亦提到，要限制這等社會福利機構在區內的發展，並訂明不會在區內增加這類服務。

但波特蘭市的惠勒市長表示，今次的永久遊民收容所項目，並沒有違背市政府的承諾。他說隨著一個自行管理的流浪營（住約70人）和位於三街一中途宿舍（住約32名精神康復人士）的遷離，在區建造這大型收容所的建議，與『零增加』政策並沒有衝突。

市長這說法並未能為協會所接受，該會稱，即使將已遷離的遊民數字計算在內增加200個床位等如增加這區的收容所床位60%，這就違背了『零增加』政策，因為床位數字已超出了1987年時雙方同意的床位數字上限。

由於波特蘭市正處於房屋短缺緊急令中，為了解決問題，市政府可隨時改變任何有關增加住屋單位的限制。市長認為，今次這座收容所是切合本市的要求。

有支持建議的人士表示，目前本市遊民滿街都是，而政府亦難找到符合用地要求又鄰近福利機構的地方興建收容所，而老城/華埠區正好符合這兩項要求，他們並指這收容所將可改善區內的情況。

由市長、縣長所發的聲明中說：「像我們所建議的一所經營得當，在背後有強大支持的高素質收容所，對這一區只有幫助，不會造成任何的損害。對區內露宿街頭的人士來說，這類收容所，既可提供一個又暖又乾淨的環境，又能與服務機構有恆時的聯系，這樣必能幫助遊民從別人的門口或行人路上，走上「入屋」的路途。」

區內的旅遊點『蘭蘇園』的主任Lisa亦指出，這個收容所的建議將對老城/華埠區進一步帶來負面的影響，她擔心花園對面的中途宿舍雖已遷出，但極有可能會出租作為另一個新的收容所，那表示再增多60個床位。再加上前宏昌酒樓將出現一家脫衣舞酒吧，連同目前區內的酒吧，老城/華埠區情況已變得每況愈下的罪惡集中地。

波特蘭同源會亦向市長發信，表示不能認同收容所的建議。他們指出，老城/華埠區的情況已失去平衡。目前區內的罪案率屬全國最高之一，而這區的消費則屬全國最低之一；而區內的商戶及居民都得不到足夠的支援和服務，包括公共安全。

同源會又指出，老城/華埠區一向是一個支持少數族裔的社區，不少少數族裔的故事都源於這區。一路以來，因為房屋或其他政策的歧視，這等族裔都未能獲得公平的對待。他們強調，將收容所建在這區，是將過去不公平的情況延續下去。這建議是完全沒有尊重本社區，並且再一次顯現白人至上的心態。該會要求市長尋求一個可容納不同收入階層住客，可讓更多新的家庭在這區生活的房屋方案。

俄勒岡州中華會館亦發信，代表華人社區表不滿，信中再一次重申『零增加』協議就是不會再有更多的收容所。並指出，在過去六年多來，這區因牌樓下的遊民營，已嚴重阻礙發展，商戶也無法經營而選擇遷離，現在遊民營走了，這區正努力促成發展項目，希望盡快走出的多年的困擾。無奈惡耗再傳，這200個床位將再一次咀嚇遊客到訪和市民到來消費的意欲，進一步對區內的商戶和經濟發展造成損害，使老城/華埠區的發展不進反退。

老城/華埠社區協會呼籲社區，以一人一信，或撥電到市議員的辦公室表達不滿，詳情可上網： http://pdxoldtown.org/community/make-voice-heard-city-hall/ 。

早前，不少華人在「掛日本城區旗」一事上展現了對華埠的關心和積極，今次在保護華埠不再進一步淪為遊民收容中心區這事件上，是否有著同樣火熱之心呢？欲表達心聲，但不會英文的人士，可將意見寫下，盡量簡短，電郵或郵寄至波特蘭新聞，我們會將其翻譯成英文，交到協會集齊後再轉交市政府。

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