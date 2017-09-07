老城區擬建波特蘭最大遊民收容所 眾商家組織齊抗議

（本報實習記者王倩韞攝影編輯報道）波市及麥縣遊民服務中心宣布，他們打算在西北 Hoyt街建造一棟大概3層樓高的建築物作為永久的遊民收容所。低門檻的收容所可以容納約200名遊民。就此，老城社區協會在本週三（9月6日），召開了兩場公聽會，讓民眾到來商討這一計劃。

會議邀請了波特蘭警察局，市政府以及遊民服務中心以及各社區成員共同出席了此場會議，共同討論此新收容所對老城區未來發展的影響。

會議開始時，老城區相關負責人表示，他們早在十年前就有想要建造遊民收容所的想法，但是一直都沒有辦法確認一個合適的地點。這次終於將選址選在老城區是因為老城區有足夠的各類社區服務。同時，他們認為老城區目前吸引了越來越多的新商業社區服務，例如俄勒岡大學的分部，Aribnb等也會利於收容所的發展。

更重要的是，如果在老城區建立新的遊民收容所，他們僅離開市中心四個收容所600英呎，可以將遊民的服務更加集中。

遊民服務中心的負責人也做了相關演講。他表示，建造收容所的目的就是想讓那些睡在大街上的人轉移到收容所中心去。老城區新的收容所是一家低門檻的遊民收容所，裡面配備了醫療設施，娛樂中心，職業規劃等等。同時，遊民也無需擔心白天出門之後晚上沒有床位睡覺，收容所的工作人員可以預留床位給一些有特殊需要的人。

遊民服務中心認為，建造此新收容所雖然不是一個好主意，但卻能舒緩目前的情況，因為收容所可以成為遊民自己負擔自己未來生活的一個過渡期。目前，波特蘭城市有越來越多的遊民，是因為波特蘭持高的房價讓低收入人群沒有辦法支付。他們別無他法才露宿街頭。

然而，當他們選擇先住在收容所之後，儲存了一定的金額，他們就可以住進廉價經濟房。所以建造收容所可以減少游民的數量，同時還可以幫助部分遊民來有足夠的時間和金錢去支付未來的房租，重拾新生。

很多社區成員出席了此會議，並提出了強烈的反對聲音。

一位房地產商表示，目前的老城區已經因為遊民問題而變得非常不安全。一些店面開張之前，門口都被遊民所包圍，客人根本不敢進來。如果建造新的收容所只會讓遊民問題以及社區安全問題愈趨嚴重。

中華會館理事之一余仕維表示，波特蘭應該接受本地遊民，給本地遊民提供收容所以及完善的服務，而不是公開接收全美的遊民。波特蘭想成為全世界最友好的城市，這應該是對遊客以及外來人員友好，而不是僅僅對遊民友好。

蘭蘇園的主任Lisa James表示，全世界的遊客因為蘭蘇園而前來觀摩，但卻被老城區的遊民所嚇怕。漂亮的園林門外竟是如此景象，四處都是坐在路邊或者是躺在路上的遊民。安全隱患是在太大。

余仕維先生在會議之後表示，他覺得在老城區建造遊民收容所是非常愚蠢的。並且，波特蘭太重視遊民問題，完善的服務導致洛杉磯和紐約將他們的遊民轉移到波特蘭來，只是因為波特蘭對遊民出奇的好。這是非常可笑的。

此遊民服務中心表示，建造此收容所可以減少露宿街頭的遊民，這樣道路就會變得更加整潔，也會比較安全。

市政府表示，他們正在積極和遊民服務中心以及波特蘭警察局合作，努力改善遊民以及老城區安全問題。

老城/華埠區一直被遊問困擾，不少華人商號也因此而將店舖遷離，今次再有建議在這區建遊民中心，華人社區極為關注，當日出席的華人除了余仕維外，並有中華會館副主席李汝堯、及中華會館多位要員。

週三晚間還會有一場關於老城區遊民收容所的公聽會，後續報導請瀏覽波特蘭新聞官方網站以及facebook。