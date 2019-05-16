翡翠區APANO 舉辦『地震安全須知』講座

用廣東話向你講述西北區大地震知識

5月25日下午一至三時 PCC 內舉行

（本報訊）亞太裔聯盟（APANO）和翡翠區將於5月25日(週六)下午一至三時在波特蘭社區學院（PCC）東南校舍內（82街Division）的Student Commons大樓內舉行『地震安全須知』講座，全程用廣東話主講，希望華人踴躍出席，學會保護自己和家人。

美國西北部太平洋岸地區多年來一直籠罩發生「大地震」的陰影。由於俄勒岡州波特蘭市處於卡斯卡迪亞斷層(Cascadia Subduction Zone)地震帶上，研究地質學的專家指，在未來50年內俄勒岡海岸發生「卡斯卡迪亞斷層」地震的機率有百分之40，地震的規模可達八級甚至更高，這將對整個西北地區造成廣泛的破壞。專家亦指，大地震大約400至600年可能發生一次，這個地區已到了再出現類似強震的時間。如真發生這種強震，將造成本地區出現27000人傷亡，85000人失去家園，對大波特蘭地區的建築物 將造成370億元的損毀。

為了協助市民作好準備，本地區的緊急應變局在過去一年多積極地為市民舉辦訓練課程和講座，務求市民都知道這重要性，當災害來臨時，大家都懂得如何應對，保護家人和協助救災。

今次相信是首次以廣東話主講的有關講座，內容將向大家說解如何作好災難應變準備，如地震發生，房屋已不再安全，我們可到那裡去？民眾應預備多少的食物，水？救傷藥用品及任何物品在沒有水電供應的情況下，我們如何生存下去？

所謂「居安思危」，請大家積極參與，吸取災難應變有關知識！