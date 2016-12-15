翡翠區87街Division 車禍　65歲華人喪命 多個華人團體發動籌款　助其家人解困

（本報訊）在一段被公認為對行人最不安全的Division 街近87街處，上周三晚約九時許，發生一宗車禍，一名19歲少年駕車西行，並撞倒了一名正下班，從餐館走路回家途中的65歲華裔男子張榮照，張先生被撞倒後，經趕到現場的救護人員搶救後無效，即場被宣佈死亡。

肇事當晚，在黃上皇酒樓工作的張榮照如常在九時下班，橫過Division 街穿過86街到Powell 街，步行回家，在橫過Division 街時被撞倒，頭部受重傷致死。

事件引起華人社區的關注，大家都希望能幫助張先生的遺孀渡過這艱難的日子。

本報連同社工廖懷及西區的華人領袖兆洪城，及華賢勵志基金會的代表，分別於上周六探訪過張太（譚金美），了解情況，然後提供協助。張太不懂英文，更不了解如何處理這些事情，實在是極需要人的幫助。

原來夫婦二人來美僅一年時間，65歲的張先生一直都沒有穩定的工作，張太則幫助照顧老人，賺取僅夠糊口的生活費。他們的子女都在中國，而他們來美國的目的是為了下一代，期望兒孫們能早日到美國來，有更好的生活環境，接受更好的教育，但無耐發生這意外，令到一家人無法再團聚。

據張太表示，事發當晚，她如常的在家等候丈夫下班回家，但一直未見丈夫回家，打電話亦沒人接，到晚上十時多，她決定要外出找尋丈夫的蹤影，沿著張先生上班的路線走，到Division 街時看到很多警車，心知不妙，但不懂英文，不知如何向在場警察查詢。在情急下，她硬著頭皮，用手勢與警察溝通，結果透過親人在電話與警察對話，確定張先生已出事了。

據警方消息，撞倒張先生的是一名19歲少年，該名少年在意外發生後仍留在現場與警方合作。

中華會館就事件發信予本報，向張太慰問，同時感謝社區中的善心人士，包括中華會館成員，熱誠的向張家伸出援手；並表示中華會館定將與波特蘭市政府合作，提高駕車人士的警覺性，和改善行人的安全。

華人社區中，已有不少個人和團體各自發動籌款，或是承諾捐助張家，包括一位黃姓的餐館老板、華賢勵志基金會、龍岡公所、協勝公所、西區的華人組織等。

張太表示，目前她最希望是她的兒子和女兒能早日來美奔喪，見父親最後一面，廖懷澤先生連日來已為此事和張先生的殮葬事宜多方奔走。

張太說想不到丈夫出門上班，一去不回，在經歷喪夫之痛的同時，頓感徬徨無助。在她最無助的時候，見到一班華人出錢出力向她提供多方的協助，讓她深感安慰和安心。她特別要感謝所有有心人士對她提供的幫助。

如讀者有意捐款，幫助這家庭解決目前的困境，可將善款寄到本報（8733 SE Division St., #210, Portland OR 97266），支票抬頭請寫PCT(波特蘭新聞) 並註明給張家的善款，及留下名字；又或將現金或支票親自交到波特蘭新聞辦公室或威捷中心，但必須留下捐款人姓名，本報收到善款後，定會逐一刊登善長名字在本報內，以供查閱。集合所有善款後，本報將全數交到張太手中。