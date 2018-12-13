翡翠區首座廉租屋O82下周開始接受申請 有意者請參加12月18日的中文申請講座

（本報訊）翡翠區首座廉租屋82nd Orchards「82街果園」（簡稱O82）下周開始接受申請。負責管理O82的Cascade 管理公司將於12月17日（星期一）下午開始派發入住申請表格，19日（星期三）開始接收申請表格，直止所有單位租出為止。所有申請表必須送交APANO辦公室（2788 SE 82nd Ave. 203室，即燕子樓樓上）。

翡翠區特別為不熟悉英語的華人特別舉辦一場申請講座，屆時除了詳細為您講解有關O82的入住申請手續外，發展這項目的ROSE CDC將解答有關的問題，並即場協助有興趣入住的人士填寫申請表。

填寫申請表所需的資料：

．姓名、社安卡號碼、駕駛執照號碼；

．收入資料：每名家庭成員均要列出收入來源，數目及財產性質，這包括社安補助金（SSI）、殘疾補助金、失業金及福利等。

．雇主資料：雇主名稱、地址、電話、職位及雇用年期。

．汽車資料：汽車品牌、年份、顏色、車牌號碼。

．現時及過往的租屋歷史：房東姓名/公司、電話、之前/現時地址、入住及遷出日期、遷出原因。

．背景資料：如曾犯有嚴重罪行或輕罪，要填寫罪行類型、時間及地點。如有家庭成員是在任何一個州的永久性罪犯登記名冊上，就必須要填報。

一份完整的申請表還包括：

填妥的Cascade 管理公司房屋申請表（每位家庭中的成年人均須填寫一份）； 簽署審查標準一頁；3. 提供緊急聯絡人資料；4. 由APANO 簽發的支持信（每個家庭只需一封）；

隨時準備要提供以下資料：

附有照片的身份證明文件；6. 支付每名成人42元的審查費（舉例：如申請家庭有兩名成年人，費用將會是84元），可以銀行本票、私人支票或現金支付。

如你對「第8類房屋補助計劃/Section 8」感興趣，你亦需要提供：

．所有家庭成員的出生證明；

．所有家庭成員的社安卡；

以下是收入上限的資料

以上資料從 https://www.cascade-management.com/property/orchards-of-82nd/details

O82的租金資料：

列出的平方呎數只是每單位的約數 **租金和可用性可隨時更改

O82是翡翠區委員一直為這區爭取得來的一個廉租住屋項目，翡翠區希望本區的租客，特別是少數族裔的租客能率先受惠。

「82街果園」是前翡翠區的活動中心，早年由都會局買下，目的是要在主要交通幹道上為低收入群建造廉租的住屋單位。在翡翠區委員及負責翡翠區項目的亞太裔聯盟（APANO）努力推動下，這夢想終於在Rose 社區發展及APANO 合作下實現，整棟柏文樓高四層，共有48個單位，地下將是APANO的總辦公室及給公眾使用的活動中心。