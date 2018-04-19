翡翠區開放日　讓各界了解運作及提寶貴意見

（本報訊）上周六（14日），翡翠區委員會在富康商場內舉行了開放日，廣邀區內居民和商戶，及關注這區的人士到來，了解翡翠區過去的成績，及為未來的發展提意見。

Division 82街區在1993年成功申請成為波特蘭市政府『社區繁榮計劃』的其中一小區，政府承諾在十年時間內撥款最少一百萬元，協助改善區內的環境和協助小型企業發展從而達到使這區達到經濟繁榮的目標。這一百萬元的撥款主要是來自這區物業的地稅收入，政府願意將這些收入放回本社區，協助區內的小型商業發展，從而能穩定經濟及改善社區環境。

當日有來自區內的商戶和居民到來，其中包括一班來自老人公寓的華人長者。這班長者所居住的公寓雖然不在翡翠區的範圍內，但他們卻是經驗豐富的用家。不少長者們對翡翠區的街道瞭如指掌，看到地圖後，就能立即說出問題。正如翡翠區經理說，任何的改善工程，要正真知道是否切合社區，能否讓社區真正得益，就要從真正受惠的人士身上取得意見。

長者們最關注的，除了道路安全的問題外，就是戶外的活動空間，例如公園等，他們亦希望翡翠區能多舉辦活動，讓長者們對這個社區有家的感覺。

另一位居民提出了很好的意見，他指出對一個在職家庭來說，要上班賺錢養家又要照顧孩童，不少市民都極之為難，他說翡翠區可以考慮讓長者作當義工，協助照顧孩童，這樣家長可放心工作時，長者們透過幫助別人亦可生活得更充實。

當日亦有多個與翡翠區有緊密合作的機構，包括Work Source 一個協助市民找尋工作的非營利機構，為到場人士提供豐富的資料。

唯到場的商戶較少，可能星期六都是大家在忙的時間。其實，政府在餘下的五年多時間內會投放在翡翠區的75萬元，主要是投資在區內的商家，協助他們改善營商環境。目前有的項目包括資助東主改善店舖外貌，包括安裝招牌、照明燈、外牆翻新……等等。由於區內爆竊案件頻發，翡翠區委員會通過為受災的商戶提供即時的援助，協助他們可立即進行修補工程，對繼續營業的影響減至最低。

至於居民方面，翡翠區透過與俄勒岡州亞太裔組織（APANO）合作，讓這區的低收入租客不會因業主加租而被迫遷離。而APANO 的華裔員工雷婉娜成功組織了一個家長會，教導這區的家長有關子女教育問題，教她們了解自己的權利，學會協助兒女在學校的情況。APANO更成功地爭取到在翡翠區的Harrison Park 學校開設除了在Woodstock 學校之外的另一個中文融入班課程。對本區的華人來說，實在是一個喜訊。

翡翠區夜市，是翡翠區委員會一年一度的大型社區活動，這個超過二萬觀眾參加的活動，為本區帶來了更多的活力，也令更多消費者認識這一區，吸引更多市民到來消費。

在未來數年間，翡翠區將有重大的改變，位於82街Division 街的全新低收入屋苑將於年底落成，加上區內多個發展，翡翠區是藉得大家關注的，特別是我們稱這為「新唐人街」的華人社區。